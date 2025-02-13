Длина макси, бахрома и кожа: стилистка рассказала о трендовых юбках 2025

Какие юбки будут в тренде в 2025 году

Леопардовый принт

Леопардовый принт остается на пике популярности, но его стиль меняется. Если раньше этот принт был популярен в атласных тканях, то теперь он появляется в кожаных материалах, тяжелом трикотаже и даже в экстравагантных вариантах из комбинированных тканей. Это более элегантно и сдержанно, но не менее эффектно.



Юбки с животным принтом (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Плиссе с асимметрией

Плиссированные юбки возвращаются в тренды, но уже не в классическом исполнении. В 2025 году плиссе будет интереснее благодаря асимметрии: кривое деление, необычные переходы длины, микс разных тканей и текстур. Такая юбка будет выглядеть оригинально и современно, идеально подходит для ежедневных образов.



Юбки плиссе в тренде в 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Юбки с бахромой

Этот тренд отсылает к набирающей популярность бохо-эстетике. Юбки с бахромой будут выглядеть очень стильно и подходят для создания уличных образов. Они отлично сочетаются с грубыми ботинками или кроссовками, придавая образу свободы и невесомости.



Бахрома на юбках (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Текстурированная кожа

Кожаные юбки остаются в моде, но теперь они должны быть с текстурой. Юбки под крокодила, змею или даже лакированные варианты - это не только смелый, но и стильный выбор. Текстурированные кожаные юбки придадут вашему образу характера, даже если вы выбираете очень простой верх.



Кожаные юбки (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Атласные юбки с кружевной отделкой

Атлас не исчезает из модных подиумов, но теперь он дополнен нежным кружевом. Такие юбки смотрятся очень романтично и женственно, но не смотрятся излишне гламурно. Особенно популярны будут атласные модели в темных цветах: графит, шоколад, черно-зеленый.



Юбки из атласа в моде (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Минималистичные макси-юбки прямого кроя

Минимализм остается в тренде. Макси-юбки прямого кроя без лишних деталей и декора - это классика, которая всегда в моде. Они обладают идеальной посадкой и выполнены из качественных материалов, что делает их универсальным элементом гардероба. Такая юбка станет инвестицией на многие годы, ведь ее легко стилизовать для любых случаев.



Юбка макси - вариант на каждый день (фото: instagram.com/purpur.stylist)