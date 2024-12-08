Довжина двох пальців може розказати про схильність до випивки: неймовірний науковий факт

Вчені з університету Суонсі провели цікавий експеримент за допомогою добровольців. Вони порівняли дані про пальці кожного учасника та їх схильність до випивки.

Спостереження показало, що ті, у кого безіменний палець "вищий" за вказівний - мають вищий рівень споживання алкоголю.

Як пояснив професор Джон Меннінг, один з авторів дослідження, така особливість пов'язана з впливом статевих гормонів під час внутрішньоутробного розвитку. Співвідношення довжини пальців формується ще до народження людини.

При цьому більший вплив естрогену призводить до того, що вказівний палець буде довшим. А більший вплив тестостерону - до того, що більшим буде безіменний.

Скриншот

Дослідники відзначають, що у пацієнтів з алкогольною залежністю безіменні пальці зазвичай помітно довші за вказівні та це свідчить про високий рівень пренатального впливу тестостерону.

Однак є й інший нюанс - ця тенденція більш виражена у чоловіків, ніж у жінок.

Вчені додали, що виявлений взаємозв'язок не встановлює причинно-наслідкового зв'язку. Тобто, таке співвідношення довжини пальців не визначає долю людини, а також її ставлення до алкоголю.

Однак висновки дослідження допоможуть краще зрозуміти фактори, що впливають на схильність до вживання алкоголю.