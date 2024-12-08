Длина двух пальцев может рассказать о склонности к выпивке: невероятный научный факт

Ученые из университета Суонси провели интересный эксперимент с помощью добровольцев. Они сравнили данные о пальцах каждого участника и их склонности к выпивке.

Наблюдение показало, что те, у кого безымянный палец "выше" указательного - имеют более высокий уровень потребления алкоголя.

Как объяснил профессор Джон Мэннинг, один из авторов исследования, такая особенность связана с влиянием половых гормонов во время внутриутробного развития. Соотношение длины пальцев формируется еще до рождения человека.

При этом большее влияние эстрогена приводит к тому, что указательный палец будет длиннее. А большее влияние тестостерона - к тому, что большим будет безымянный.

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Исследователи отмечают, что у пациентов с алкогольной зависимостью безымянные пальцы обычно заметно длиннее указательных и это свидетельствует о высоком уровне пренатального воздействия тестостерона.

Однако есть и другой нюанс - эта тенденция более выражена у мужчин, чем у женщин.

Ученые добавили, что выявленная взаимосвязь не устанавливает причинно-следственной связи. То есть, такое соотношение длины пальцев не определяет судьбу человека, а также его отношение к алкоголю.

Однако выводы исследования помогут лучше понять факторы, влияющие на склонность к употреблению алкоголя.