Довів усіх сліз. Як Ніколас Карма засвітився на "Караоке на Майдані" 10 років тому (відео)

Що відомо

Ніколас оприлюднив архівне відео, де з'явився на "Караоке на Майдані". У підписі до ролика він зазначив, що це був початок його співочого шляху: він тоді не знав, як правильно виконувати пісні, і після виходу програми в ефір побачив свої помилки. Тому, як зауважив Карма, він готовий до критики.

Композицію хлопець написав ще у 2013 році, і вирішив це зробити на тлі пережитого досвіду через війну.

"У 2013 році я через розпочату Росією війну проти нашої країни написав пісню. Не вміючи співати, просто сів і написав, як відчував. Поїхав на першу студію і записав. Саме після цієї пісні я вирішив, що хочу і співати", - зазначив блогер.

"Коли цей ефір вийшов, я побачив своїми мінуси, адже до цього я взагалі ніколи не співав і не займався вокалом. З цього часу і почався, маленькими кроками до сцени, саме у вокальній індустрії мій шлях. Я почав активно займатись і, окрім танців, всі ресурси й вільний від навчання та роботи час вкладав у вокал", - також написав він.

скриншоти з відео

Реакція мережі

У той час деякі юзери зазначили, що ведучий проєкту Ігор Кондратюк поводив себе не найкращим чином. Перед виконанням пісні він ніби хотів висміяти Ніколаса, сказавши про те, що "лише може здогадуватись, якої якості буде композиція".

"Я можу здогадуватись, якої якості ця пісня. Вона ж може нам і не сподобатись. Але ж ти мене не критикуй, якщо я тебе зупиню після першого куплету та приспіву", - заявив Ігор.

Проте, як можна побачити, коли Ніколас почав виконувати пісню про українських героїв, публіка відреагувала емоційно на щемливий трек. Деякі з присутніх не стали стримувати сльози.

скриншоти з відео

Та і сам незмінний ведучий музикального шоу потім звернувся до Ніколаса вже куди з більшою теплотою.

"Коля, скажу чесно, мені сподобалось, але деякі слова можна було замінити. Ти ж не найкращий пісняр і поет, але ти щирий, і ця пісня, мені здається, класна. Я думаю, все в нас буде гарно, якщо в нас є такі хлопці, які пишуть такі пісні", - зауважив Кондратюк.

До слова, два роки тому Ніколас презентував цю саму композицію "Герої не вмирають", до якої також зняв кліп:

Нагадаємо, Ніколас Карма здобув популярність як автор своєї незмінної рубрики "Скільки коштує лук?". На це питання йому відповідають українські зірки, в подробицях розповідаючи, скільки їм обійшлася та чи інша річ з їхнього гардеробу. Подібні ролики стають вірусними: у TikTok та Instagram набирають не одну тисячу переглядів.