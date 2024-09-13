Довел всех до слез. Как Николас Карма засветился на "Караоке на Майдане" 10 лет назад (видео)

Что известно

Николас обнародовал архивное видео, где появился на "Караоке на Майдане". В подписи к ролику он отметил, что это было начало его певческого пути: он тогда не знал, как правильно исполнять песни, и после выхода программы в эфир увидел свои ошибки. Потому, как заметил Карма, он готов к критике.

Композицию парень написал еще в 2013 году, и решил это сделать на фоне пережитого опыта из-за войны.

"В 2013 году я из-за войны, которую начала Россия против нашей страны, написал песню. Не умея петь, просто сел и написал, как чувствовал. Поехал на первую студию и записал. Именно после этой песни я решил, что хочу и петь", - отметил блогер.

"Когда этот эфир вышел, я увидел своими минусы, ведь до этого я вообще никогда не пел и не занимался вокалом. С этого времени и начался, маленькими шагами к сцене, именно в вокальной индустрии мой путь. Я начал активно заниматься и, кроме танцев, все ресурсы и свободное от обучения и работы пора вкладывал в вокал", - также написал он.

скриншоты из видео

Реакция сети

Некоторые юзеры написали, что ведущий проекта Игорь Кондратюк вел себя не лучшим образом. Перед исполнением песни он будто бы хотел высмеять Николаса, сказав о том, что "лишь может догадываться, какого качества будет композиция".

"Я могу догадываться, какого качества эта песня. Она ведь может нам и не понравиться. Но ты меня не критикуй, если я тебя остановлю после первого куплета и припева", - заявил Игорь.

Однако, как можно увидеть, когда Николас начал исполнять песню об украинских героях, публика отреагировала эмоционально на щемящий трек. Некоторые из собравшихся не стали сдерживать слезы.

скриншоты из видео

Да и сам неизменный ведущий музыкального шоу потом обратился в Николасу уже куда с большей теплотой.

"Коля, скажу честно, мне понравилось, но некоторые слова можно было заменить. Ты ведь не лучший песенник и поэт, но ты искренний, и эта песня, мне кажется, классная. Я думаю, все у нас будет хорошо, если у нас есть такие ребята, которые пишут такие песни", - сказал Кондратюк.

К слову, два года назад Николас презентовал эту композицию "Герої не вмирають", к которой также снял клип:

Напомним, Николас Карма получил известность как автор своей неизменной рубрики "Сколько стоит лук?". На этот вопрос ему отвечают украинские звезды, подробно рассказывая, сколько им обошлась та или иная вещь из их гардероба. Подобные ролики становятся вирусными: в TikTok и Instagram набирают не одну тысячу просмотров.