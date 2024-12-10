Долгожители с этого острова едят один и тот же суперпродукт и живут дольше других

На Окинаве в Японии проживает наибольшее количество долгожителей в мире, а их питание является основным фактором продолжительности их жизни.

Что именно едят люди с японского острова - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Едят долгожители на острове Окинава

Жители одного из пяти главных островов Японии имеют втрое больше шансов дожить до 100 лет, чем их американские коллеги, а также имеют на 40% больше шансов, чем другие граждане Японии.

Жители Окинавы обычно ведут активный и независимый образ жизни до 90 лет и менее подвержены распространенным на Западе возрастным заболеваниям.

Секрет высокого процента столетних людей на Окинаве заключается в особом суперпродукте с многочисленными преимуществами для здоровья.

Диетолог и эксперт по долголетию Асако Миясита утверждает, что морские водоросли являются основным продуктом питания в одном из регионов мира с самой долгой продолжительностью жизни.

Регулярное употребление морских водорослей связано с улучшением здоровья кишечника, эффективным контролем веса и снижением частоты хронических заболеваний.

Исследование, проведенное Университетом Южной Каролины, показало, что потребление морских водорослей может являться основной причиной того, почему японские женщины имеют относительно низкий уровень рака груди.

Морские водоросли имеют несколько почти магических свойств: они помогают пищеварению, питая микробиом кишечника, способствуя здоровым бактериям, которые улучшают усвоение питательных веществ и уменьшают воспаление.

Кроме того, такие соединения, как фукоксантин, могут помочь избавиться от жира из тела.

Кроме того, окинавцы не курят.

Что еще едят на острове Окинава

Рацион людей, наполненный продуктами, увеличивающими долголетие, которые помогают им оставаться в форме и здоровыми до преклонных лет.

Фиолетовый сладкий картофель на острове, богатый антиоксидантами, и жирная рыба, содержащая масло Омега-3, которая, как известно, снижает риск сердечных заболеваний и инсульта, снижая уровень жира в крови, является основными продуктами питания.

Мисо, удивительно вкусная ферментированная паста из соевых бобов, которую часто готовят в суп, является еще одним фактором, способствующим их долгой жизни.

Другие соевые продукты, такие как тофу, обычны, тогда как мясо, яйца, молоко, масло, йогурт, сыр и обработанные пищевые продукты потребляются редко. Однако внедрение обработанных пищевых продуктов в последние годы, кажется, постепенно уменьшает преимущество долголетия Японии.