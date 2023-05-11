Довгі розмови телефоном підвищують ризик гіпертонії: вчені здивували несподіваною заявою

Як зазначають вчені, три чверті населення Землі віком від 10 років та старше мають мобільні телефони. 1,3 млрд людей на планеті у віці від 30 до 79 років страждають на гіпертонію.

Високий кров'яний тиск – основний фактор ризику серцевого нападу та інсульту, що вважається провідною причиною передчасної смертності у світі.

Дослідники вирішили перевірити, чи є зв'язок між гіпертонією та частим використанням мобільного телефону. Для цього використали дані британського біобанку, куди увійшла інформація понад 200 тисяч осіб віком від 37 до 73 років.

Дані про частоту використання телефонів вчені збирали за допомогою спеціальної програми. Вона враховує кількість розмов мобільним телефоном на тиждень.

Також було зроблено поправки на вік, стать, індекс маси тіла, належність до тієї чи іншої раси, сімейний анамнез гіпертонії, освіту, статус куріння, рівень холестерину та глюкоза в крові, функцію роботи нирок, прийом ліків та інші фактори ризику підвищеного тиску.

Середній вік учасників становив 54 роки. За 12 років спостережень гіпертонія розвинулася майже у 14 тисяч учасників. І з'ясувалося, що у людей, які розмовляли телефоном 30 хвилин і більше на тиждень, ймовірність розвитку гіпертонії в середньому була вищою на 12%, ніж у респондентів, які витрачали на це менше часу.

Також вчені уточнили такі дані:

Щотижнева розмова телефоном від 30 до 59 хвилин підвищує ризик розвитку гіпертонії на 8%.

1-3 години – на 13%

4-6 годин на тиждень – на 16%

Понад шість годин - на 25%

При цьому можливість розвитку гіпертонії була вищою у тих учасників, у яких в анамнезі вже було захворювання в сім'ї. Результати виявилися приблизно однаковими як для жінок, так чоловіків.