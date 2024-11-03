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Довге пальто оверсайз та короткий пуховик: який верхній одяг обирають Раміна, Мірошниченко та Цимбалару

Раміна, Інна Мірошниченко та Анастасія Цимбалару (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українські знаменитості дедалі частіше демонструють модні луки з довгими пальтами та пуховиками. Такий одяг - мастхев на осінньо-зимовий сезон.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, яким моделям вони віддають перевагу, а також із чим вони поєднують верхній одяг.

Раміна Есхакзай

Журналістка Раміна Есхакзай днями продемонструвала у своєму Instagram образ із довгим пальто оверсайз сіро-коричневого відтінку. Під нього вона одягла широкі штани та чорну блузку. Доповнити лук дівчина вирішила трендовими речами: зручними кедами у наймоднішому відтінку сезону - бордовому, а також місткою сумкою із замші коричневого кольору.

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

Маша Єфросиніна

Відома ведуча та громадський діяч Маша Єфросиніна стежить за модою та останніми трендами. На своїй сторінці у соцмережі Instagram вона часто ділиться фото у модних луках, які вигідно підкреслюють її фігуру.

Так, днями в Instagram-stories вона продемонструвала стильний образ із коричневим пальтом, в якому вирушила на прогулянку зі своїм сином Олександром. Лук телеведуча доповнила класичними чорними штанами, светром, кедами на масивній підошві та сумкою-клатчем.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Анастасія Цимбалару

Українська актриса театру та кіно Анастасія Цимбалару, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя", продемонструвала одразу кілька стильних луків на осінь.

Для першого образу вона вибрала довгу трикотажну сукню з розрізами з боків. Її вона скомбінувала з курткою з ефектом зістареної шкіри. Свій образ артистка доповнила замшевими ботильйонами із вузьким носком.

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Другий образ вона продемонструвала у Stоries. Для прохолодного осіннього дня Анастасія обрала довгу білу сорочку, яку вона заправила в ультра коротку сіру спідницю. Свій образ вона доповнила ботильйонами, довгим сірим пальтом та чорною сумкою.

Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Інна Мірошниченко

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, блогерка та адвокат Інна Мірошниченко, для перших прохолодних осінніх днів обрала короткий пуховик молочного відтінку без капюшона. Його вона скомбінувала з широкими штанями бежевого кольору та чорним гольфом-водолазкою. Образ вона доповнила чорною сумкою відомого бренду та білим взуттям на масивній підошві.

Інна Мірошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Раніше ми розповіли, який колір пальта став наймоднішим у 2024 році.

Також читайте, чому стьобана жіноча куртка - тренд сезону.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки Раміни Есхакзай, Маші Єфросиніної, Анастасії Цимбалару, Інни Мірошниченко.

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