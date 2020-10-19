Не довезли роженицу в роддом: под Ровно произошло смертельное ДТП

Под Ровно в ДТП погибла беременная женщина (Коллаж РБК-Украина)

Муж торопился доставить беременную жену в роддом и вылетел на встречную полосу

В Ровенской области произошло смертельное ДТП, в которой погибла беременная женщина и три человека получили травмы. Беременную женщину муж вез в роддом и очень торопился.

Авария произошла на трассе Киев-Чоп возле села Корнин в Ровенской области. 27-летний водитель минивэна вылетел на встречную полосу. Он очень торопился доставить в роддом свою 25-летнюю супругу, у которой уже начались схватки. По данным полиции, автомобиль столкнулся лоб в лоб с другим легковым автомобилем.

Беременная женщина скончалась на месте от полученных травм. Ее муж, а также водитель и пассажир второго автомобиля были экстренно госпитализированы с различными травмами. Медики оценивают состояние всех пострадавших как очень тяжелое.

"25-летняя пассажирка Honda, которая была на последнем сроке беременности, от полученных травм скончалась на месте. Ее 27-летнего мужа с разными телесными повреждениями госпитализировали в травматологическое отделение", - рассказали в Национальной полиции Ровенской области.

Во втором автомобиле находились 37-летний житель областного центра и его 32-летняя супруга. Мужчина госпитализирован в реанимацию, он в очень тяжелом состоянии. Его супругу поместили в травматологическое отделение.

По данному факту открыто досудебное расследование по части 2 ст. 286 КК Украины (Нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего).

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве бетономешалка смяла пять автомобилей и сбила пассажиров.

А также рассказывали о том, что во Львовской области произошло ДТП, в котором погибли три человека.