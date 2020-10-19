Не довезли породіллю в пологовий будинок: під Рівне сталася смертельна ДТП

У Рівненській області в ДТП загинула вагітна жінка (Колаж РБК-Україна)

Чоловік поспішав доставити вагітну дружину в пологовий будинок і вилетів на зустрічну смугу

У Рівненській області сталася смертельна ДТП, в якій загинула вагітна жінка та три людини отримали травми. Вагітну жінку чоловік віз у пологовий будинок і дуже поспішав.

Аварія сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Корнин в Рівненській області. 27-річний водій мінівена вилетів на зустрічну смугу. Він дуже поспішав доставити в пологовий будинок свою 25-річну дружину, у якої вже почалися перейми. За даними поліції, автомобіль зіткнувся лоб в лоб з іншим легковим автомобілем.

Вагітна жінка померла на місці від отриманих травм. Її чоловік, а також водій і пасажир другого автомобіля були терміново госпіталізовані з різними травмами. Медики оцінюють стан усіх потерпілих як дуже важкий.

"25-річна пасажирка Honda, яка була на останньому терміні вагітності, від отриманих травм померла на місці. Її 27-річного чоловіка з різними тілесними ушкодженнями госпіталізували в травматологічне відділення", - розповіли в Національній поліції Рівненської області.

У другому автомобілі знаходилися 37-річний житель обласного центру та його 32-річна дружина. Чоловік госпіталізований в реанімацію, він у дуже важкому стані. Його дружину помістили в травматологічне відділення.

За даним фактом відкрито досудове розслідування за частиною 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого).

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