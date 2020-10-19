ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Во Львовской области в ДТП погибли трое человек

Львовская область, Понедельник 19 октября 2020 15:19
Во Львовской области в ДТП погибли трое человек
Фото: место ДТП (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Во Львовской области произошло ДТП с четырьмя автомобилями. В результате происшествия трое человек погибли.

Об этом сообщает Национальная полиция во Львовской области.

В понедельник утром на дороге "Киев - Чоп" столкнулись авто "ВАЗ-2109", "Опель Астра", "Мазда" и "Ситроен". От травм на месте погибли водитель и пассажир "ВАЗ", а пассажир автомобиля "Ситроен" умер по дороге в больницу.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства аварии.

Напомним, в пятницу в Шевченковском районе Запорожья произошло ДТП, в котором маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем. В результате происшествия пострадали трое человек.

Также на прошлой неделе в Запорожье в ДТП погиб водитель одной из машин, четверо человек пострадали.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ДТП

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь