Масштабное ДТП в Киеве: бетономешалка смяла 5 авто и сбила пассажиров (видео)

ДТП в Киеве (фото: РБК-Украина)

У бетономешалки отказали тормоза

В Киеве произошло масштабное ДТП с участием грузовика и пяти легковых автомобилей. Также в результате аварии пострадали пешеходы, и только чудом обошлось без жертв - травмы оказались не смертельными.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 16 октября, в районе Подола. Об этом передает "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook.

Согласно предварительной информации, у бетономешалки отказали тормоза. Габаритный транспорт двигался вниз по довольно узкой дороге по улице Лукьяновской в сторону Верхнего и Нижнего Валов.

Из-за проблем с тормозной системой произошел наезд на другие авто. В итоге бетономешалка смяла 5 машин, причем некоторые получили сильные повреждения.

"Три авто разбиты очень сильно. Тут ремонт на сотни тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Также грузовик задел пешеходов, которые проходили по этому спуску - пострадали два человека.

Бетономешалка закончила свое неконтролируемое движение, врезавшись в забор.

Отмечается, что водитель был трезв.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, оперативно-следственная группа и медики. Прибыл также эвакуатор. Все причины и обстоятельства аварии выясняются.

Видео: В Киеве из-за бетономешалки без тормозов произошла масштабная авария

Ранее сообщалось, что на днях под Одессой произошло ДТП с грузовиком, в результате чего были погибшие и пострадавшие.

Также мы писали о том, что в конце сентября в Кропивницком грузовик влетел в троллейбус, в котором в этот момент находилось около трех десятков пассажиров.