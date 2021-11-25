Довел до слез женщин и детей: под Полтавой пьяный мужчина устроил дебош в маршрутке (видео)

Сегодня, 25 ноября, в Кременчуге Полтавской области пьяный мужчина устроил дебош в маршрутке. При этом он сильно напугал детей.

В Кременчуге мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в маршрутке (видео: YouTube)

"Трое детей 7-8 лет испугались и попросились выйти, у одного мальчика, который ехал сам, произошла истерика. Какая-то женщина тоже плакала и просила отпустить маршрутку, потому что дети боятся, но мужчину это не волновало", - рассказала женщина, которая была в этой маршрутке.

По словам очевидцев, мужчина утром в 7:35 держал маршрутку №9 на остановке ул. Василия Стуса, мешая водителю двигаться по маршруту и расписанию.

Напомним, в Киеве водитель маршрутки поиздевался над пожилой женщиной, которая хотела воспользоваться правом льготного проезда.

При этом пенсионерка готова была заплатить за проезд, но маршрутчик выхватил у нее из рук пенсионное удостоверение и выбросил его на улицу.

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