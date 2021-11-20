ru ua
Сб, 20 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Киеве маршрутчик поиздевался над пожилой женщиной: на это видео нельзя смотреть равнодушно

Новина українською →
Киев, Суббота 20 ноября 2021 17:20
В Киеве маршрутчик поиздевался над пожилой женщиной: на это видео нельзя смотреть равнодушно Фото: Маршрутка в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Водитель маршрутки в Киеве поиздевался над пожилой женщиной, которая хотела воспользоваться правом льготного проезда. Он мало того, что отказал ей, так еще и выхватил пенсионное удостоверение и выбросил его.

Об этом сообщает один из столичных Telegram-каналов.

Инцидент случился вечером 19 ноября в маршрутке № 474, которая перевозит пассажиров от метро Харьковская до Бортничей.

На снятых очевидцами кадрах видно, что водитель отказывается отдать женщине удостоверение. Пенсионерка готова была заплатить, но маршрутчик молча выбросил документ в окно.

Женщине пришлось выходить на улицу, чтобы в темноте на дороге искать свое удостоверение.

Пользователи сети страшно возмущены, как действиями маршрутчика, так и тем, что остальные пассажиры не вступились за пожилого человека. Вот что пишут люди в комментариях:

  • Пусть с ним так же поступят, когда он будет пенсионером.
  • Урод, найти и морду расколотить...
  • Почему никто из присутствующих и слова не сказал?! Это действительно страшно.
  • А обос*анцы сидели и снимали на камеру с засунутыми в жо*ы изысками.
  • Почему никто даже не заступился? Почему у нас такой народ? Надо начинать с себя же! Так и живем.
  • Страшно не то, что оно такое быдло, а что никто не заступился за бабушку.
  • Що за свинота, яка працює з людьми.

Напомним, что во Львове маршрутчик устроил страшное ДТП. Он сбил двух женщин на пешеходном переходе, а одну из них проволочил до конечной остановки - пострадавшая погибла.

Читайте РБК-Украина в Google News
маршрутчик
LITE
Праздник 20 ноября: что строго запрещено делать сегодня, у кого именины
Праздник 20 ноября: что строго запрещено делать сегодня, у кого именины