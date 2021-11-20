В Киеве маршрутчик поиздевался над пожилой женщиной: на это видео нельзя смотреть равнодушно

Водитель маршрутки в Киеве поиздевался над пожилой женщиной, которая хотела воспользоваться правом льготного проезда. Он мало того, что отказал ей, так еще и выхватил пенсионное удостоверение и выбросил его.

Об этом сообщает один из столичных Telegram-каналов.

Инцидент случился вечером 19 ноября в маршрутке № 474, которая перевозит пассажиров от метро Харьковская до Бортничей. На снятых очевидцами кадрах видно, что водитель отказывается отдать женщине удостоверение. Пенсионерка готова была заплатить, но маршрутчик молча выбросил документ в окно. Женщине пришлось выходить на улицу, чтобы в темноте на дороге искать свое удостоверение. Пользователи сети страшно возмущены, как действиями маршрутчика, так и тем, что остальные пассажиры не вступились за пожилого человека. Вот что пишут люди в комментариях: Пусть с ним так же поступят, когда он будет пенсионером.

Урод, найти и морду расколотить...

Почему никто из присутствующих и слова не сказал?! Это действительно страшно.

А обос*анцы сидели и снимали на камеру с засунутыми в жо*ы изысками.

Почему никто даже не заступился? Почему у нас такой народ? Надо начинать с себя же! Так и живем.

Страшно не то, что оно такое быдло, а что никто не заступился за бабушку.

Що за свинота, яка працює з людьми.