Доведеться платити більше. В Україні зміняться ціни на оформлення закордонного паспорта

З 1 квітня в Україні зросте вартість оформлення закордонного паспорта. Ціни на послугу зростуть, як на термінове оформлення, так і на звичайне.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) на публікацію Державної міграційної служби.

Як зміняться ціни на оформлення закордонного паспорта

З 1 квітня 2024 року ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" змінює вартість бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У зв’язку з цим зростає і загальна вартість оформлення цього документа.

Повна вартість оформлення закордонного паспорта протягом 20 робочих днів з 01 квітня 2024 року складатиме 958 грн. У разі термінового оформлення - 1 598 грн.

Зазначимо, що вартість бланка підвищиться на 102 грн.

Додамо, що якщо громадяни України оплатили адмінпослуги та подали заяви для оформлення документів до 31.03.2024 - для них діятиме стара ціна на послугу.

Вартість послуги зміниться з 1 квітня (фото: dmsu.gov.ua)

Де можна оформити закордонний паспорт

Закордонні паспорти можуть видавати:

територіальні органи та підрозділи Державної міграційної служби України (ДМС), розміщені на територіях, де не ведуться активні бойові дії

тимчасові центри оформлення та видачі документів

Інформацію щодо адреси, графіку роботи можна отримати, звернувшись до територіальних органів. Їхні контакти за посиланням.

Оформити документи можна у будь-якому територіальному органі чи підрозділі ДМС, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Оплатити послуги можна на офіційному веб-сайті Державної міграційної служби України за допомогою відповідного електронного сервісу "Онлайн-оплата послуг".

Сервіс доступний за посиланням.

Важливо, що оплата послуг за допомогою цього сервісу доступна тільки для тих підрозділів ДМС, які не перебувають на окупованій території.