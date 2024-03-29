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Придется платить больше. В Украине изменятся цены на оформление загранпаспорта

Пятница 29 марта 2024 17:14
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Придется платить больше. В Украине изменятся цены на оформление загранпаспорта Сколько придется платить за оформление загранпаспорта (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

С 1 апреля в Украине вырастет стоимость оформления загранпаспорта. Цены на услугу вырастут как на срочное оформление, так и на обычное.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) на публикацию Государственной миграционной службы.

Как изменятся цены на оформление загранпаспорта

С 1 апреля 2024 года ГП "Полиграфический комбинат "Украина" изменяет стоимость бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В связи с этим растет и общая стоимость оформления этого документа.

Полная стоимость оформления загранпаспорта в течение 20 рабочих дней с 01 апреля 2024 будет составлять 958 грн. В случае срочного оформления - 1 598 грн.

Отметим, что стоимость бланка повысится на 102 грн.

Добавим, если граждане Украины оплатили админуслуги и подали заявления для оформления документов до 31.03.2024 - для них будет действовать старая цена на услугу.

Придется платить больше. В Украине изменятся цены на оформление загранпаспортаСтоимость услуги изменится с 1 апреля (фото: dmsu.gov.ua)

Где можно оформить загранпаспорт

Загранпаспорта могут выдавать:

  • территориальные органы и подразделения Государственной миграционной службы Украины (ДМС), размещенные на территориях, где не ведутся активные боевые действия
  • временные центры оформления и выдачи документов

Информацию об адресе, графике работы можно получить, обратившись в территориальные органы. Их контакты по ссылке.

Оформить документы можно в любом территориальном органе или подразделении ГТС независимо от зарегистрированного места жительства.

Оплатить услуги можно на официальном сайте Государственной миграционной службы Украины с помощью соответствующего электронного сервиса "Онлайн-оплата услуг".

Сервис доступен по ссылке.

Важно, что оплата услуг с помощью этого сервиса доступна только тем подразделениям ДМС, которые не находятся на оккупированной территории.

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