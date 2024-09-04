Доведено наукою! 8 тварин, які найкраще знімають стрес

Коти

Кішка може бути чудовим улюбленцем, якщо ви шукаєте спосіб зняти стрес. Її грайливий і ласкавий характер допомагає розслабитися та відволіктися від повсякденних проблем. Кішок легко доглядати і вони не потребують багато уваги. Вони добре підходять для життя у квартирі та на вулиці.

Крім того, кішки можуть бути чудовими компаньйонами, які допоможуть вам зняти напругу після важкого дня. Їх муркотіння і тепла присутність створюють атмосферу затишку, яка допомагає позбутися стресу і покращити настрій.

Кролики

Кролики можуть бути чудовими улюбленцями для зняття стресу. Вони м'які, пухнасті та тихі, що робить їх приємними на дотик і для спілкування. Кролики добре підходять як для домашнього утримання, так і для життя на вулиці.

Догляд за кроликами простий: потрібні лише клітка та миска для їжі. Вони не потребують великих витрат і складного обслуговування. Кролики можуть стати спокійним другом, допомагаючи знизити рівень стресу.

Хоча кролики можуть залишати сліди їжі та бути трохи брудними, їх ласкаві манери допоможуть вам відчути затишок. Вони здатні принести багато радості і стати чудовим доповненням до вашого життя.

Собаки

Собаки можуть значно зменшити стрес і тривогу завдяки своїй ласкавій і заспокійливій природі. Вони надають відчуття безпеки та підтримки, що допомагає відволіктися від негативних думок і принести радість.

Однак догляд за собакою потребує зусиль: навчання, стрижка кігтів і регулярний ветеринарний огляд. Деякі породи потребують більше фізичних вправ і уваги, тому варто вибирати собаку відповідно до вашого способу життя.

Собаки також можуть відчувати ваші емоції, тому важливо бути спокійним і позитивним. Доброзичливий характер, вірність і здатність надавати емоційну підтримку роблять собак ідеальними компаньйонами для зниження стресу.

Криси

Криси можуть стати чудовими домашніми улюбленцями завдяки своєму розуму, товариськості та дружності. Вони перевершують інших маленьких гризунів, таких як хом'яки, миші або морські свинки, з кількох причин.

На відміну від деяких дрібних тварин, які можуть кусатися, криси зазвичай не агресивні. Вони легко піддаються навчанню і можуть стати відданими компаньйонами. Криси не мають сильного запаху і за ними легко доглядати, також вони не потребують багато місця. Краще тримати відразу дві криси одної статі, оскільки їм може бути самотньо без компанії.

Серед дрібних тварин криси є одним з найкращих варіантів для тих, хто хоче розумного і ласкавого улюбленця.

Тхори

Тхори - це веселі та незвичайні домашні улюбленці, які відмінно підходять для дітей, якщо ви готові миритися з їх характерним запахом.

Ці тварини нагадують кошенят: вони багато стрибають і обожнюють гратися. Тхора навіть можна навчити користуватися лотком. Вони не проти, коли їх беруть на руки, і добре ладнають з іншими тваринами. Утримувати тхорів можна без клітки, або ж вона повинна бути досить великою.

Вони живуть до 10 років і швидко навчаються. Звернуть увагу, що тхори люблять тунелі, платформи та гамаки.

Риби

Хоча риби не забезпечують фізичний контакт, але спостереження за ними можуть заспокоювати.

Акваріуми бувають різних розмірів, що дозволяє підібрати відповідний варіант для вашого дому. Риби потребують небагато догляду і не вимагають постійної уваги, що робить їх ідеальними для зайнятих людей. Однак перед тим, як придбати риб, корисно дізнатися про різні види і їх потреби.

Риби легко вписуються в будь-яке середовище і не створюють проблем, коли ви у відпустці або на роботі. Також пам'ятайте, що акваріум потрібно час від часу чистити.

Морські свинки

Морські свинки - маленькі, пухнасті та милі тварини, які чудово підходять для зменшення тривоги. Вони приязні, ласкаві та люблять увагу.

Краще заводити одразу пару, адже вони соціальні та можуть бути досить шумними. Вони активні більшу частину дня та люблять досліджувати навколишнє середовище. Харчуються сіном, спеціальним кормом та овочами. Важливо стежити за раціоном морських свинок, адже вони не можуть самостійно виробляти вітамін С.

Ігуани

Ігуани не є найкращими тваринами для зняття стресу, але для тих, хто шукає екзотичного улюбленця, вони можуть стати ідеальним вибором. Це цікаві рептилії, які можуть прив'язатися до свого господаря, хоча спочатку можуть бути агресивними та наляканими.

Також слід уважно стежити за освітленням, вологістю, температурою і раціоном ігуани. Вони можуть мати проблеми з паразитами і потребують джерела кальцію. І хоча вони цікаві й унікальні домашні улюбленці, догляд за ними потребує зусиль і підійде не всім.