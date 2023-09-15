"Довбуш", "Захар Беркут" і ще 6 потужних історичних фільмів про українських герої

"Довбуш"

Нова екранізація історії Олекси Довбуша вражає своїм візуалом, адже його творці намагалися передати всю красу і небезпеку 18-го століття. У фільмі розгортається життєва драма Олекси Довбуша, йде розповідь про його непросте кохання та боротьбу за гідну долю для свого народу.

"Чорний ворон"

Це однойменна драма знята за бестселером Василя Шкляра про боротьбу українських повстанців у центральній Україні проти радянської окупації у 1920-х роках. Головного героя цієї історії зіграв український актор Тарас Цимбалюк, що геніально втілився у роль Івана Чорного ворона.

"Захар Беркут"

Історія фільму розгортається у 1241 році - монгольська орда розгромлюючи все на своєму шляху дістається й українських Карпат. Однак їм не вдається здійснити задумане, оскільки під героїчним керівництвом Захара Беркута збирається невелика громада міських мисливців та розробляє дієвий план, щоб назавжди зупинити численного ворога і жити у спокої та величі Карпат.

Особливість цієї стрічки полягає в тому, що це українсько-американське відтворення героїзму українського народу. І цим, можна пишатися.

"Легенда Карпат"

Головним героєм стрічки виступає юнак, на ім‘я Олекса Довбуш - це лідер визвольного руху карпатських опришків. Його називають "людина-легенда", адже, по-перше, він героїчний карпатський парубок, що збирає людей, заради того, щоб почати хрестовий похід проти пана аби помститися за смерть своєї матері. Але не все так просто, адже Олекса потрапляє у небезпечні для життя ситуації.

"ТойХтоПройшовКрізьВогонь"

Це військово-історична драма, яка розповідає історію неймовірно важкої долі молодого льотчика Івана Додока, що має коріння Полтавщини. Іван виявляється доволі талановитим льотчиком, який у воєнний час став героєм Радянського Союзу. Але його чекає важка доля - він проходить німецький полон, потрапляє під радянські репресії. Та врешті-решт йому щастить і вже перебуваючи у Канаді він стає вождем, якого називають "ТойХтоПройшовКрізьВогонь".

"Червоний"

Історія двох радянських військових з абсолютно різними ідеологіями, які опиняються у ГУЛАГ - що й досі вважається страшним місцем. Оскільки головні герої мають однакове коріння - вони об’єднують свої сили і намагаються втекти на свободу. Це потужна історія про те, як два українці стали лідерами повстання.

"Король Данило"

Всі пам’ятають історичну постать - Данила Галицького, якого і взято за основу фільму. Історія починається у далекому 1238 році із захоплення замку секретного ордена. Фільм розповідає історію Короля Данила та його найбільше випробування, крізь яке йому доведеться пройти - ворогування з Ханом Батиєм, якого, більшість з нас пам’ятає завдяки шкільним урокам історії.



"Крути 1918"

Щемлива історія, яка понесла за собою велику кількість жертв - бій під Крутами у 1918 році. У фільмі розкривається історія двох братів Олексія та Андрія Савицьких, які мають дуже різні інтереси, але любов до однієї дівчини. А також, у фільмі показана та сама битва,в якій один з братів залишає цей світ.