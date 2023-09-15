"Довбуш", "Захар Беркут" и еще 6 мощных исторических фильмов об украинских героях

"Довбуш"

Новая экранизация истории Олексы Довбуша впечатляет своим визуалом, ведь его создатели пытались передать всю красоту и опасность 18 века. В фильме разворачивается жизненная драма Олексы Довбуша, рассказывается о его непростой любви и борьбе за достойную судьбу для своего народа.

"Чорний ворон"

Это одноименная драма, снятая по бестселлеру Василия Шкляра о борьбе украинских повстанцев в центральной Украине против советской оккупации в 1920-х годах. Главного героя этой истории сыграл украинский актер Тарас Цымбалюк, гениально перевоплотившийся в роль Ивана Черного Ворона.

"Захар Беркут"

История фильма разворачивается в 1241 году - монгольская орда разгромляя все на своем пути добирается и к украинским Карпатам. Однако им не удается осуществить задуманное, поскольку под героическим руководством Захара Беркута собирается небольшая громада местных охотников и разрабатывает рабочий план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага и жить в покое и величии Карпат.

Особенность этой ленты в том, что это украинско-американское воспроизведение героизма украинского народа. И вот этим, можна гордиться.

"Легенда Карпат"

Главным героем истории выступает юноша, по имени Олекса Довбуш - это лидер освободительного движения карпатских опришков. Его называют "человек-легенда", ведь, во-первых, он героический карпатский парень, который смог собирать людей, ради того, чтобы начать крестовый поход против пана и отомстить за смерть своей матери. Но не все так просто, ведь Олекса попадает в опасные для жизни ситуации.

"ТойХтоПройшовКрізьВогонь"

Это военно-историческая драма, рассказывающая историю невероятно тяжелой судьбы молодого летчика Ивана Додока, у которого, есть Полтавские корни. Иван оказывается достаточно талантливым лётчиком и в военное время он стал героем Советского Союза. Но его ждет тяжелая судьба - он проходит немецкий плен, попадает под советские репрессии. Но в конце концов ему улыбается судьба и уже находясь в Канаде парень становится вождем, которого называют "ТойХтоПройшовКрізьВогонь".

"Червоний"

История двух советских военных с совершенно разными идеологиями, которые оказываются в ГУЛАГе - что до сих пор считается страшным местом. Поскольку главные герои имеют одинаковые корни - они объединяют свои силы и пытаются сбежать на свободу. Это мощная история о том, как два украинца стали лидерами восстания.

"Король Данило"

Все помнят историческую фигуру - Данилы Галицкого, который и взят за основу фильма. История начинается в далеком 1238 году с захвата замка секретного ордена. Фильм рассказывает историю Короля Данила и о его величайшем испытании, через которое ему придется пройти - вражду с Ханом Батыем, которого большинство из нас помнит благодаря школьным урокам истории.

"Крути 1918"

Душераздирающая история, унесшая за собой большое количество жертв - бой под Крутами в 1918 году. В фильме раскрывается история двух братьев Алексея и Андрея Савицких, у которых очень разные интересы, но любовь к одной девушке. А также, в фильме показана та самая битва, в которой погибает один из братьев.