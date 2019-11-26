"Доцент" сходил на Кобзона: на Донбассе самоликвидировался боевик (фото)

На Донбассе 16 ноября 2019 года самоликвидировался один из боевиков Юрий Ермолаев по кличке "Доцент". О его смерти в соцсетях сообщил украинский военный и патриот Анатолий Штефан (Штирлиц). Также наш боец опубликовал фотографии террориста.

На Донбассе умер Юрий Ермолаев (Анатолий Штефан/Telegram)

"16.11.19 Ермолаев "Доцент" Юрий сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Тромб", - написал офицер ВСУ.

Причина смерти террориста - у него оторвался тромб. По крайней мере так сообщают люди в соцсетях.

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Известно, что боевик входил в черный список базы "Миротворец". Судя по данным сайта, боевик родился в 1961 году в Луганской области в городе Артемовск. У него осталась жена Ермолаева Татьяна Владимирова.

Как мы ранее писали, в зоне проведения боевых действий на Донбассе украинские военные ликвидировали еще одного боевика "ДНР". На этот раз им оказался коренной житель Донецка Олег Головнев по кличке "Терентий". Его смерть наступила 12 ноября.