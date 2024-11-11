"Дотримуюсь їх роками": ендокринолог назвала 5 власних способів, які покращать сон

Сон є базовою потребою організму та впливає на стан здоров'я. Лікар назвала власні звички, які допомагають розслабитись та покращити сон.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, скільки годин повинна спати людина кожного дня.
Добова нестача сну робить людей дратівливими, негативно впливає на мислення, здатність працювати, спілкуватися та контролювати емоції.
"Ділюсь з вами усім знайомими, але дієвими звичками, яких я притримуюсь роками", - розповіла ендокринолог Олеся Підмурняк.
За її словами, хоч на вулиці вже холодно, варто завжди відкривати вікно на декілька хвилин і запускати свіже повітря в кімнату. А після цього - обовʼязково повністю зашторювати вікна.
Підтримуйте температуру в спальні на рівні 18-20 °C.
Варто завжди відкладати ґаджети за 30-60 хвилин до сну, оскільки їхнє світло заважає мозку виробляти мелатонін.
Окрім того, девайси стимулюють мозок працювати, а це ускладнює заспокоєння.
Потрібно завжди намагатись лягати спати і вставати щодня в один і той же час.
"Якщо ж у вихідні я можу поніжитись у ліжку трохи довше - намагаюсь робити так, аби різниця зі звичайним розкладом не перевищувала годину", - додала лікар.
Ендокринолог радить уникати кофеїну, алкоголю та "важкої" їжі перед сном.
Все тому, що солодка, гостра, жирна та смажена їжа довго перетравлюється й дають організму непотрібні під час сну калорії. А алкоголь та кава - надмірно збуджують нервову систему, що призводить до проблем із засинанням. За 5 годин до сну утримайтесь від вживання будь-яких енергетичних напоїв.
До того ж ввечері не займайтеся чимось важливим, що може вас засмутити. Не відкривайте робочу електронну пошту, не дивіться новини, намагайтесь перенести важливі розмови на наступний день.
Cон - основна складова здорового життя. Дорослі мають регулярно спати 7 або більше годин на добу. Декому, зокрема молодим людям та людям із хронічними захворюваннями, необхідно навіть більше - 9 годин сну на добу.
Якщо ви спатимете менше ніж 7 годин на добу, то підвищите ризик розвитку хронічних захворювань, зокрема:
Також недостатня кількість сну може вплинути на вашу здатність прийняття рішень, збільшити ризик виникнення аварій на дорозі та призвести до помилок.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка ендокринолога Олесі Підмурняк та сайт Міністерства охорони здоров'я України.