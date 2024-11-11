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"Соблюдаю их годами": эндокринолог назвала 5 собственных способов, которые улучшат сон

Как улучшить сон и сколько часов нужно спать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сон является базовой потребностью организма и влияет на здоровье. Врач назвала собственные привычки, помогающие расслабиться и улучшить сон.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, сколько часов должен спать человек каждый день.

Проветривание комнаты

Суточная нехватка сна делает людей раздражительными, оказывает негативное влияние на мышление, способность работать, общаться и контролировать эмоции.

"Делюсь с вами всем знакомыми, но действенными привычками, которых я придерживаюсь годами", - рассказала эндокринолог Олеся Пидмурняк.

По ее словам, хоть на улице уже холодно, следует всегда открывать окно на несколько минут и запускать свежий воздух в комнату. А после этого - обязательно полностью зашторивать окна.

Поддерживайте температуру в спальне 18-20 °C.

Контроль экранного времени

Следует всегда откладывать гаджеты за 30-60 минут до сна, поскольку их свет мешает мозгу производить мелатонин.

Кроме того, девайсы стимулируют мозг работать, а это усложняет успокоение.

Соблюдение режима

Нужно всегда стараться ложиться спать и вставать каждый день в одно и то же время.

"Если же в выходные я могу понежиться в постели немного дольше - стараюсь делать так, чтобы разница с обычным расписанием не превышала часа", - добавила врач.

Сбалансированный рацион

Эндокринолог советует избегать кофеина, алкоголя и тяжелой пищи перед сном.

Все потому, что сладкая, острая, жирная и жареная пища долго переваривается и дают организму ненужные во время сна калории. А алкоголь и кофе - чрезмерно возбуждают нервную систему, что приводит к проблемам с засыпанием. За 5 часов до сна воздержитесь от употребления любых энергетических напитков.

К тому же вечером не занимайтесь чем-нибудь важным, что может вас огорчить. Не открывайте рабочую электронную почту, не смотрите новости, старайтесь перенести важные разговоры на следующий день.

Сколько часов нужно спать детям и взрослым

Cон - основная составляющая здоровой жизни. Взрослые должны регулярно спать 7 или более часов в сутки. Некоторым, в частности, молодым людям и людям с хроническими заболеваниями, необходимо даже больше - 9 часов сна в сутки.

Если вы будете спать менее 7 часов в сутки, то повысите риск развития хронических заболеваний, в частности:

  • диабета
  • сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления
  • увеличение веса и ожирение
  • нарушение иммунной системы
  • ухудшение психического здоровья, депрессии

Также недостаточное количество сна может повлиять на способность принятия решений, увеличить риск возникновения аварий на дороге и привести к ошибкам.

 

Ранее мы сообщали, почему сны повторяются и что это может означать.

Также мы писали, какие продукты нельзя есть вечером, чтобы не снились кошмары.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога Олеси Пидмурняк и сайт Министерства здравоохранения Украины.

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