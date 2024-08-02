Дотримуйтеся цих двох базових правил і ви не погладшаєте у відпустці

Що важливо знати про харчування на відпочинку

З сезоном літніх відпусток виникає спокуса відмовитися від звичного плану харчування та дисципліни, але експерти попереджають, що "вихід за рамки" може не лише зіпсувати вашу поїздку через погіршення здоров’я, але й призвести до нудоти після відпустки.

"Харчування з обмеженням у часі - це корисний підхід до дотримання дієти під час відпустки. Пізній сніданок і завершення вечері раніше можуть сприяти зниженню ваги, покращити ваш настрій і підвищити рівень енергії", - повідомив Кріс.

Прогулянка - це також чудовий спосіб залишатися активними під час відпустки. Це чудова форма фізичних вправ, яка дозволяє вам ближче досліджувати навколишнє середовище. Якщо можливо, подумайте про те, щоб пішки або їздити на велосипеді до місць, які ви відвідуєте.

Їжа та алкоголь

Насолоджуючись готельним шведським столом, важливо підійти з розумом. Вибирайте більш здорові варіанти сніданку, такі як яйця, омлети з овочами, грецький йогурт з ягодами та авокадо для здорових жирів.

Уникайте висококалорійних продуктів, таких як випічка, пластівці та фруктові соки.

Розумне споживання алкоголю має вирішальне значення для уникнення збільшення ваги. Вибирайте червоне вино замість інших алкогольних напоїв і пийте воду між алкогольними напоями, щоб залишатися гідратованими.

Щодо перекусів, обирайте горіхи, насіння та свіжі фрукти, для довгих одноденних поїздок. Приготування бутербродів і салатів із місцевих інгредієнтів також може бути більш здоровою альтернативою їжі поза домом.

Пам’ятайте, що ключ - це збалансованість і помірність. Час від часу можна побалувати себе, але пам’ятайте про розміри порцій і, коли це можливо, вибирайте здорові продукти.