Як не набрати вагу на відпочинку: фітнес-тренер дала шість порад

Відпочинок влітку - це мрія кожного українця, навіть під час війни. Дуже часто під час відпустки люди не контролюють себе та набирають вагу, але відома фітнес-тренер знає, як дати цьому раду.

Вісім порад, як не погладшати в омріяній відпустці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok тренера Меліси Латарі.

Як не погладшати у відпустці

Фітнес-тренер з Маямі Меліса Латарі радить вам багато ходити, навіть у відпустці, виконувати 10-хвилинні тренування, приймати добавки та пити багато води.

Ходіть більше пішки

Те, що ви у відпустці, не означає, що ви маєте лежати та не рухатись. Пройдіться до пляжу, якщо ви на морі, ходіть більше пішки, виберіть пішу екскурсію, радить експертка.

Подумайте про те, щоб піднятися сходами в готелі замість їзди на ліфті. Якщо ви подорожуєте без автівки - це чудовий варіант також.

Практикуйте баланс у всьому

Насолоджуйтесь улюбленою їжею, але в міру, радить Латарі. Ласуйте улюбленим морозивом або аперолем та не соромтеся цього. Спробуйте завчасно переглянути меню, щоб зробити розумний вибір. Чергуйте алкоголь з водою, щоб залишатися зволоженими і насолоджуватися розкішними стравами.

Не забувайте про вправи

У відпустку ви можете взяти з собою спеціальні гумки для занять. За допомогою них ви можете виконувати нескладні вправи - присідання, підйоми корпусу і стегон тощо.

Не забувайте про фізичні вправи у відпустці (Скриншот)

Візьміть з собою добавки

Латтарі приймає полівітаміни, антиоксиданти для підтримки своєї імунної системи, пробіотики для підтримки хорошого балансу кишкових бактерій, CoQ10 для здоров’я серця, омега-3 для суглобів.

Пийте багато води

Вісім склянок води це щоденна ціль для гідратації. Але потреби різняться від людини до людини, особливо влітку. Латтарі споживає 2,5 літра на день.

Пийте багато води (Скриншот)

Розслабляйтеся

Не поспішайте! Медитуйте або займайтеся йогою з подругою чи наодинці. Уважність може допомогти керувати харчовою поведінкою, тоді як йога може спалювати калорії та сприяти здоровішому харчуванню. Обидва варіанти можуть покращити психічне здоров’я.