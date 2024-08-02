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Следуйте этим двум базовым правилам и вы не поправитесь в отпуске

Фото: Как комфортно похудеть в отпуске (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Эксперт по здоровью кишечника Крис Дабберли поделился двумя главными советами, которые помогут вам оставаться на правильном пути и избежать набора веса во время отпуска этим летом.

О том, каких вещей следует избегать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что важно знать о питании на отдыхе

С сезоном летних отпусков возникает соблазн отказаться от привычного плана питания и дисциплины, но эксперты предупреждают, что "выход за рамки" может не только испортить вашу поездку из-за ухудшения здоровья, но и привести к тошноте после отпуска.

"Питание с ограничением во времени - это полезный подход к соблюдению диеты во время отпуска. Поздний завтрак и ранний ужин раньше могут способствовать снижению веса, улучшить ваше настроение и повысить уровень энергии", - сообщил Крис.

Прогулка - это также отличный способ оставаться активными во время отпуска. Это отличная форма физических упражнений, которая позволяет вам поближе исследовать окружающую среду. Если возможно, подумайте о том, чтобы пешком или ездить на велосипеде в места, которые вы посещаете.

Еда и алкоголь

Наслаждаясь гостиничным шведским столом, важно подойти с умом. Выбирайте здоровые варианты завтрака, такие как яйца, омлеты с овощами, греческий йогурт с ягодами и авокадо для здоровых жиров.

Избегайте высококалорийных продуктов, таких как выпечка, хлопья и фруктовые соки.

Разумное потребление алкоголя имеет решающее значение во избежание увеличения веса. Выбирайте красное вино вместо других алкогольных напитков и пейте воду между алкогольными напитками, чтобы оставаться гидратированными.

Относительно перекусов выбирайте орехи, семена и свежие фрукты, для долгих однодневных поездок. Приготовление бутербродов и салатов из местных ингредиентов также может быть более здоровой альтернативой еде вне дома.

Помните, что ключ - это сбалансированность и умеренность. Иногда можно побаловать себя, но помните о размерах порций и, когда это возможно, выбирайте здоровые продукты.

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