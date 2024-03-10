Досвідчений вчитель розкрила 5 секретів ефективності дистанційного навчання

Перший секрет: професійна навчальна платформа

Чи є у дистанційної школи якісна навчальна платформа? Ось головне питання, на яке варто шукати відповідь батькам, що обирають для своєї дитини дистанційний формат навчання.

"Якість знань учнів, які з початком повномасштабної війни перейшли на дистанційну форму навчання, не погіршилась. Про це свідчить перевірка Державної служби якості освіти. Але, як не крути, якість знань напряму залежить від рівня навчальних матеріалів та зручності їх засвоєння", - пояснює Серебрянська.

Вона наголошує, що доступ до інформації в дитини має бути абсолютно вільний і у будь-який час.

"Погодьтесь, набагато зручніше навчатись на спеціальній платформі з цілодобовим доступом до усіх відеоуроків, з онлайн-чатом з викладачем, з додатковими матеріалами, тестами для закріплення та перевірки знань. Наразі в деяких українських школах дистанційного навчання учні отримують завдання поштою, в telegram, а урок дивляться в Zoom, без можливості переглянути основні моменти повторно", - говорить педагог.

Основною запорукою ефективною запорукою якісного дистанційного навчання Серебрянська називає освітню платформу.

"Коли дитині доводиться постійно перемикатись між різними засобами комунікації та самостійно шукати додаткову інформацію - інтерес до навчання зникає. Тож якісна навчальна платформа - чи не основна запорука ефективного дистанційного навчання", - підкреслила вона.

Другий секрет: зручне робоче місце

Робоче місце дитини має бути тихим та комфортним, з достатнім рівнем освітлення та вентиляції, а також з доступом до мережі інтернет.

Деякі батьки, бажаючи подбати про безпеку дитини під час повітряних тривог, одразу облаштовують місце для навчання в коридорі або в підвалі приватного будинку. Але у таких місцях радимо навчатися лише під час повітряної тривоги, а не постійно.

"Подбайте, щоб на робочому місці дитини не було предметів, які будуть її відволікати від навчального процесу. Йдеться про іграшки, улюблені книги, гаджети. Також не варто зайвий раз турбувати дитину. Приносити їй чай, печиво чи бутерброди, що особливо люблять робити дбайливі бабусі. Коли дитина поринає у навчальний процес - їй не можна заважати", - радить педагог.

Директор дистанційної школи "Атмосферна школа" Тетяна Серебрянська

Третій секрет: правильний час навчання

Велика перевага дистанційного формату навчання - дитина може навчатися у зручний для неї час.

"Статистика нашої школи свідчить про те, що 50 % учнів люблять навчатися зранку, а інші 50 % - після дванадцятої години дня. Вважаю, якби так можна було навчатись у звичайній школі - у багатьох учнів одразу покращилася б успішність. Зручний графік дитини - це плюс і для батьків. Адже зранку можна спокійно поснідати усім разом, а не підганяти дитину, щоб вона встигла на перший урок до школи. Ще один момент: коли дитина знає, що нікуди не запізнюється - у неї відсутній стрес, який погано впливає на навчання", - підкреслює Тетяна Серебрянська.

Четвертий секрет: дисципліна

Найбільше чого бояться батьки, коли переводять дитину на дистанційну форму навчання - чи зможе вона щодня навчатись, чи не буде відставати від інших учнів?

Дійсно, випасти з навчального графіку дуже просто, особливо якщо дитина не звикла займатися самостійно. Тому на перших порах учню мають допомогти батьки, викладачі, а також система контролю навчальної платформи, яка стежить за процесом навчання.

"Якщо у дитини є проблеми з тайм-менеджментом, батьки мають контролювати щоденний початок навчання. Наприклад, якщо ви знаєте, що син чи донька сідають за уроки о 12 годині дня - за 10 хвилин до 12 нагадайте дитині, що настав час вчитися. Поки учень не звикне до розкладу, покладатись на його сумлінність не варто", - каже фахівець.

Вона додала, що дуже важливо для дитини тримати зв'язок не тільки з викладачем, але й з однокласниками.

"Деяким дітям буває важко почати навчання, оскільки їх ніхто не контролює. У цьому випадку раджу дитині налагодити контакт з педагогом: перед уроком достатньо просто привітатися з викладачем у чаті. Це допоможе запустити навчальний процес. Взагалі ж дитині корисно тримати зв’язок не лише з викладачами, а й з однокласниками. Це сприяє соціалізації та робить процес навчання цікавим та ефективним", - пояснює педагог.

П’ятий секрет: правильний розклад дня дитини

Мабуть, найголовніший секрет ефективності дистанційного навчання дитини - правильний розклад дня.

"Для початку потрібно разом з дитиною визначити години, коли їй подобається навчатися. У розкладі також мають бути враховані перерви для відпочинку, ігор, занять спортом, приймання їжі та сну. Звісно у маленької дитини можуть виникнути складнощі з дотриманням режиму, тому їй потрібно допомагати. Старшокласнику можна подарувати планер та навчити його ним користуватись", - радить Серебрянська.

Дистанційка - це чудова можливість прокачати скіли дитини з тайм-менеджменту. Невдовзі ви помітите, що син чи донька навчилася планувати не лише своє навчання, а й відпочинок, зустрічі з друзями, а також стали більш відповідальними.