Опытный учитель раскрыла 5 секретов эффективности дистанционного обучения

Первый секрет: профессиональная обучающая платформа

Есть ли у дистанционной школы качественная обучающая платформа? Вот главный вопрос, на который следует искать ответ родителям, выбирающим для ребенка дистанционный формат обучения.

"Качество знаний учащихся, которые с началом полномасштабной войны перешли на дистанционную форму обучения, не ухудшилось. Об этом говорит проверка Государственной службы качества образования. Но, как ни крути, качество знаний напрямую зависит от уровня учебных материалов и удобства их усвоения", - объясняет Серебрянская.

Она отмечает, что доступ к информации у ребенка должен быть абсолютно свободен и в любое время.

"Согласитесь, гораздо удобнее учиться на специальной платформе с круглосуточным доступом ко всем видеоурокам, с онлайн-чатом с преподавателем, с дополнительными материалами, тестами для закрепления и проверки знаний. Сейчас в некоторых украинских школах дистанционного обучения учащиеся получают задание по почте, в telegram, а урок смотрят в Zoom, без возможности пересмотреть основные моменты повторно", – говорит педагог.

Основным залогом эффективным залогом качественного дистанционного обучения Серебрянская называет образовательную платформу.

"Когда ребенку приходится постоянно переключаться между разными средствами коммуникации и самостоятельно искать дополнительную информацию - интерес к учебе исчезает. Поэтому качественная учебная платформа - едва ли не основной залог эффективного дистанционного обучения", - подчеркнула она.

Второй секрет: удобное рабочее место

Рабочее место ребенка должно быть тихим и комфортным, с достаточным уровнем освещения и вентиляции, а также с доступом в интернет.

Некоторые родители, желая позаботиться о безопасности ребенка во время воздушных тревог, сразу обустраивают место для учебы в коридоре или в подвале частного дома. Но в таких местах рекомендуем учиться только во время воздушной тревоги, а не постоянно.

"Позаботьтесь, чтобы на рабочем месте ребенка не было предметов, которые будут его отвлекать от учебного процесса. Речь идет об игрушках, любимых книгах, гаджетах. Также не стоит лишний раз беспокоить ребенка. Приносить ему чай, печенье или бутерброды, что особенно любят делать заботливые бабушки. Когда ребенок погружается в учебный процесс - ему нельзя мешать", - советует педагог.

Директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская

Третий секрет: правильное время обучения

Большое преимущество дистанционного формата обучения - ребенок может учиться в удобное для него время.

"Статистика нашей школы свидетельствует, что 50 % учеников любят учиться утром, а остальные 50 % - после двенадцати часов дня. Считаю, если бы так можно было учиться в обычной школе - у многих учеников сразу улучшилась бы успеваемость. Удобный график ребенка - это плюс и для родителей: ведь утром можно спокойно позавтракать всем вместе, а не подгонять ребенка, чтобы он успел на первый урок в школу... Еще один момент: когда ребенок знает, что никуда не опаздывает - у него отсутствует стресс, плохо влияющий на обучение", – подчеркивает Татьяна Серебрянская.

Четвертый секрет: дисциплина

Больше всего боятся родители, когда переводят ребенка на дистанционную форму обучения - сможет ли он каждый день учиться или не будет отставать от других учеников?

Действительно, выпасть из учебного графика очень просто, особенно если ребенок не привык заниматься самостоятельно. Поэтому на первое время ученику должны помочь родители, преподаватели, а также система контроля учебной платформы, которая следит за процессом обучения.

"Если у ребенка есть проблемы с тайм-менеджментом, родители должны контролировать ежедневное начало обучения. Например, если вы знаете, что сын или дочь садятся за уроки в 12 часов дня - за 10 минут до 12 напомните ребенку, что пора учиться. Пока ученик не привыкнет к расписанию, полагаться на его добросовестность не стоит", – говорит специалист.

Она добавила, что очень важно для ребенка держать связь не только с преподавателем, но и с одноклассниками.

"Некоторым детям бывает тяжело начать обучение, поскольку их никто не контролирует. В этом случае советую ребенку наладить контакт с педагогом: перед уроком достаточно просто поздороваться с преподавателем в чате. Это поможет запустить учебный процесс. Вообще же ребенку полезно держать связь не только с преподавателями, а и с одноклассниками. Это способствует социализации и делает процесс обучения интересным и эффективным", - объясняет педагог.

Пятый секрет: правильное расписание дня ребенка

Пожалуй, самый главный секрет эффективности дистанционного обучения ребенка - правильное расписание дня.

"Для начала нужно вместе с ребенком определить часы, когда ему нравится учиться. В расписании также должны быть учтены перерывы для отдыха, игр, занятий спортом, еды и сна. Конечно, у маленького ребенка могут возникнуть сложности с соблюдением режима, поэтому ему нужно помогать. Старшекласснику можно подарить планер и научить его им пользоваться", - советует Серебрянская.

Дистанционка – это отличная возможность прокачать скилы ребенка по тайм-менеджменту. Вскоре вы заметите, что сын или дочь научилась планировать не только свою учебу, но и отдых, встречи с друзьями, а также стали более ответственными.