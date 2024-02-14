Досвідчені кулінари ніколи не додають ці спеції в плов. І страва виходить ідеальною

Плов за традиційним рецептом вимагає тривалого приготування, але не повинен містити "зайвих" інгредієнтів. Існує продукт, який точно може погіршити зовнішній вигляд, консистенцію і смак страви.
Чого ніколи не треба додавати у плов, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
У матеріалі використані дані з сайтів Смачно.юа та Кулінарія.
Багато господинь не знають тонкощів приготування східного плову і подають рисову кашу з м'ясом. Основна таємниця цього блюда полягає в тому, що рис повинен тушуватися в жирі з м'ясом, а не варитися. Деякі додають до складу томатний соус - і безнадійно руйнують страву.
У традиційному варіанті рецепту відсутній такий інгредієнт. Якщо його додати, рис злипнеться і ніколи не вийде розсипчастим, яким він повинен бути в ідеалі.
Зовнішній вигляд страви залишить бажати кращого, тому досвідчені кулінарі порадили початківцям утримуватися від експериментів зі складом.
Додавати їх потрібно в засмажку, а не рис. Без зіри, паприки, перцю, головки часнику та солі вийде звичайна рисова каша. Можна поекспериментувати з барбарисом і шафраном.
Для того, щоб це узбецький шедевр вийшов на славу, важливо відповідально підійти до підготовчого етапу і правильно підібрати всі необхідні інгредієнти:
Враховуйте, що справжній плов можна приготувати лише в чавунному казані з товстими стінками. Рис в такій посудині готується рівномірно і залишається розсипчастим, а м'ясо не прилипає до стінок.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно варити булгур, аби каша була смачною та корисною.
Читайте також, які види каш варто їсти на сніданок, щоб бути здоровими.