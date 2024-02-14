Опытные кулинары никогда не добавляют эти специи в плов. И блюдо получается идеальным

Что нельзя добавлять в плов

Многие хозяйки не знают тонкостей приготовления восточного плова и подают рисовую кашу с мясом. Основная тайна этого блюда состоит в том, что рис должен тушиться в жире с мясом, а не вариться. Некоторые добавляют в состав томатный соус - и безнадежно разрушают блюдо.

В традиционном варианте рецепта отсутствует такой ингредиент. Если его добавить, рис слипнется и никогда не получится рассыпчатым, каким он должен быть в идеале.

Внешний вид блюда оставит желать лучшего, поэтому опытные кулинары посоветовали начинающим воздерживаться от экспериментов с составом.

Как приготовить настоящий плов (Скриншот)

Специи важнее риса

Добавлять их нужно в зажарку, а не рис. Без зиры, паприки, перца, головки чеснока и соли получится обычная рисовая каша. Можно поэкспериментировать с барбарисом и шафраном.

Секреты приготовления плова

Для того чтобы этот узбекский шедевр вышел на славу, важно ответственно подойти к подготовительному этапу и правильно подобрать все необходимые ингредиенты:

Рис – лучше покупайте узбекские сорта, тщательно промывайте его и замачивайте на 1 час.

Мясо – используйте баранину или говядину, нарезайте крупными кусками, обжаривайте, и только перед добавлением к рису измельчайте.

Овощи – лук нарезайте кольцами или полукольцами, а морковь – крупными кубиками.

Масло – выбирайте растительное масло без запаха, при этом на 1 кг риса должно уйти 200-250 мл.

Специи – обязательно добавляйте чеснок (целую головку), острый перец (целую стручку), зрение, барбарис, молотый черный и красный перцы.

Учитывайте, что настоящий плов можно приготовить только в чугунном котле с толстыми стенками. Рис в таком сосуде готовится равномерно и остается рассыпчатым, а мясо не прилипает к стенкам.

Фото: Как правильно приготовить плов (pixabay)