Опытные кулинары никогда не добавляют эти специи в плов. И блюдо получается идеальным

Плов по традиционному рецепту требует длительного приготовления, но не должен содержать "лишних" ингредиентов. Существует продукт, который может ухудшить внешний вид, консистенцию и вкус блюда.
Чего никогда не нужно добавлять в плов, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Многие хозяйки не знают тонкостей приготовления восточного плова и подают рисовую кашу с мясом. Основная тайна этого блюда состоит в том, что рис должен тушиться в жире с мясом, а не вариться. Некоторые добавляют в состав томатный соус - и безнадежно разрушают блюдо.
В традиционном варианте рецепта отсутствует такой ингредиент. Если его добавить, рис слипнется и никогда не получится рассыпчатым, каким он должен быть в идеале.
Внешний вид блюда оставит желать лучшего, поэтому опытные кулинары посоветовали начинающим воздерживаться от экспериментов с составом.
Добавлять их нужно в зажарку, а не рис. Без зиры, паприки, перца, головки чеснока и соли получится обычная рисовая каша. Можно поэкспериментировать с барбарисом и шафраном.
Для того чтобы этот узбекский шедевр вышел на славу, важно ответственно подойти к подготовительному этапу и правильно подобрать все необходимые ингредиенты:
Учитывайте, что настоящий плов можно приготовить только в чугунном котле с толстыми стенками. Рис в таком сосуде готовится равномерно и остается рассыпчатым, а мясо не прилипает к стенкам.
Напомним, ранее мы рассказывали,как правильно варить булгур , чтобы каша была вкусной и полезной.
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