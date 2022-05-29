"Доступные лекарства" во время войны: украинцам рассказали о новшествах с рецептами и как найти нужную аптеку
В Украине граждане могут воспользоваться программой "Доступные лекарства" независимо от того, где находятся пациенты и где им выписали электронный рецепт. Получить его можно как дистанционно на смартфон, так и в бумажном виде. Причем не только у семейного доктора, но и обратившись к любому врачу первичной медицинской помощи.
Об этом рассказала представитель Национальной службы здоровья Украины Кристина Петрик в эфире Украинского радио.
Она отметила, что для выписки рецепта на лекарства нет привязки к месту регистрации пациента, к его фактическому месту проживания.
Чтобы упростить процедуру получения доступных лекарств, сделали возможность их отпускать по бумажному рецепту.
"Если у врача нет возможности выписать электронный рецепт (например, нет света или проблемы с доступом в интернет), то бумажный рецепт также действует в аптеке, которая работает по договору с Национальной службой здоровья Украины, поэтому лекарства можно получить бесплатно", - говорит представитель НСЗУ.
Также есть возможность получить рецепт дистанционно.
"Если пациент пользуется программой "Доступные лекарства" и имеет связь со своим врачом онлайн, то пациент может получить этот рецепт на свой телефон без посещения врача, а связаться с ним онлайн", - рассказала Петрик.
Также было введено новшество, позволяющее гражданам, не имеющим возможности связаться с врачом, с которым подписана декларация, просто обратиться в ближайший пункт первичной медпомощи к любому врачу - и там получить рецепт на лекарства.
"Это нововведение также действует на период военного положения, чтобы пациентам проще получать препарат", - объяснила Петрик.
Получив рецепт на нужные лекарства, граждане могут взять его в аптеке, где его продают, и получить препарат бесплатно - это обеспечивается программой медицинских гарантий. Главное тут, чтобы эта аптека работала по договору с Национальной службой здоровья Украины.
Петрик также добавила, что во время войны конечно есть сложности с логистикой и с доступом к определенным препаратам. Чтобы найти нужную аптеку и узнать актуальную информацию, нужно позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 1677 (бесплатно с любых номеров в пределах Украины).
"По этому номеру можно получить информацию о том, в какой аптеке на территории, где проживает пациент, можно получить доступное лекарство. Пока такая информация на официальном сайте закрыта из соображений безопасности. Поэтому аптеку можно найти по номеру 1677 в пределах Украины с любых номеров", - сообщила она.
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах ЕС украинцы могут получить бесплатно медицинскую помощь. А также публиковали список сайтов, где украинцам получить бесплатную медицинскую помощь онлайн.
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