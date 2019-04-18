ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Достойно ответили: украинские воины уничтожили оккупантов

STYLERЖизнь    18.04.2019 - 10:22
Достойно ответили: украинские воины уничтожили оккупантов
Коллаж РБК-Украина

Украинские защитники дали адекватный ответ на обстрел противника

На Донбассе украинские воины уничтожили оккупантов. За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня и, кроме того, дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Об этом информирует "Операция объединенных сил" в соцсети Facebook.

В сообщении указано: "Враг открывал огонь по позициям наших войск: из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов возле села Николаевка; из минометов калибра 82 мм - в районе села Водяное; из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, крупнокалиберных пулеметов - дважды вблизи населенного пункта Пески; из вооружения боевых машин пехоты БМП-2 в районе села Павлополь; с автоматических станковых гранатометов - около населенных пунктов Лебединское и Широкино; из стрелкового оружия - в районе села Новоселовка".

Украинские воины дали достойный ответ на обстрел противника: двух оккупантов было уничтожено, еще пятеро - ранены. Потерь среди личного состава ОС нет. Однако в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Достойно ответили: украинские воины уничтожили оккупантовСкриншот: (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Ранее мы писали, что боевики обстреляли дома гражданских в Луганской области. В результате обстрела по улице Донецкой были повреждены окна и крыши в жилых домах, заборы и теплицы. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

Также сообщалось, что "пасхальное прекращения огня" на Донбассе войдет в силу 18 апреля, при условии обеспечения его выполнения со стороны РФ.

За сутки на Донбассе ранен один украинский военный На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Донбасс
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь