Доставленный "Мрией" из Китая медгруз попал на прилавки магазина: подробности (видео)

В Украину из Китая доставили медицинские товары - на борту транспортного самолета-гиганта АН-225 "Мрия" привезли неделю назад рекордный объем медицинского груза для борьбы с коронавирусом. Часть его сейчас можно увидеть на прилавках популярного строительного гипермаркета.

Воздушный "грузовик" с наибольшим объемом перевозок - почти 1300 куб. м - встречал 23 апреля президент Владимир Зеленский.

"Наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок, как для больниц, так и для аптечных сетей. Также привезли около 260 тысяч защитных очков для наших медиков и более 100 тысяч защитных костюмов пятого уровня защиты", - заявил тогда глава государства на взлетной полосе.

Оказалось, что часть этого груза является гуманитарной, а часть - закуплена за счет коммерческих структур.

В частности, самолет доставил медтовары для торговых центров популярного строительного гипермаркета, рассказала народный депутат от фракции "Голоса" Кира Рудык в своем Facebook.

"Сегодня (29 апреля) выяснилось, что этот самолет доставил в Украину груз для господина Гереги, который дал возможность на этом попиариться президенту... Теперь господин Герега пишет письма мэрам городов и нардепам, чтобы обращались к нему за помощью", - отмечается в публикации.

Фото: скрин поста facebook.com/kira.rudik

Также в сети приведено соответствующее фото - письмо адрсовано главе КГГА Виталию Кличко от народного депутата Александра Гереги.

"Уважаемый Виталий Владимирович! На прошлой неделе самолет "Мрия" доставил в Украину большую партию медицинских масок, очков, стерильных комбинезонов 5 степени защиты, а также другие товары противоэпидемического назначения. Все они имеют европейский и украинский сертификаты качества. Когда будет заказана большая партия, цена будет меньше (прайс товаров прилагается). Если будет ваша заинтересованность, то просим вас обращаться со всеми вопросами к определенным лицам в компании "Эпицентр К", - говорится в тексте.

Кличко предлагают покупать маски и медтовары для защиты от коронавируса в популярном гипермаркете (Фото: facebook.com/kira.rudik)

В этом гипермаркете халат защитный продают по цене 800 гривен, дата производства 12 марта 2020, пишет журналист Андрей Дзиндзя на своей Facebook-странице.

Маски одноразовые предлагают купить по цене 550 грн за 50 штук (по 11 грн за 1 штуку).

Фото: скрин поста facebook.com/dzindzia

В киевском гипермаркете продают маски из Китая, доставленные в Украину на самолете "Мрия" (Фото: facebook.com/dzindzia)

Видео: В столичном магазине продают маски и медицинские товары для защиты от коронавируса, которые доставили из Китая на борту "Мрии"

В Офисе президента Украины отреагировали на ситуацию и рассказали, что полет "Мрии" в Китай оплачивался коммерческими структурами.

"Все очень просто, как и говорил президент, этот самолет оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами. Поэтому на этом самолете, опять же, как говорил президент, был как гуманитарный груз, так и коммерческий, который везли для продажи", - сообщил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко в комментарии "Украинской правде".

Чиновник добавил, что гуманитарный груз везли для раздачи в больницы и другие учреждения, где необходима эта гуманитарка: "Здесь нет никакого секрета. Там на этом самолете был как гуманитарный, так и коммерческий груз".

Ранее мы писали о том, что врач-анестезиолог реанимационного отделения рассказал детали лечения COVID-19 в Украине, а также о реалиях, с которыми сталкивается во время напряженной работы.

Напомним, что в Украине коронавирусом заразились почти 2 тысячи медиков - в Минздраве отмечают, что причиной этого является в том числе недостаточное обеспечение персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты.