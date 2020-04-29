Доставлений "Мрією" з Китаю медвантаж потрапив на прилавки магазину: подробиці (відео)

В Україну з Китаю доставили медичні товари - на борту транспортного літака-гіганта АН-225 "Мрія" привезли тиждень тому рекордний обсяг медичного вантажу для боротьби з коронавірусом. Частину його зараз можна побачити на прилавках популярного будівельного гіпермаркету.

Повітряну "вантажівка" з найбільшим обсягом перевезень - майже 1300 куб. м - зустрічав 23 квітня президент Володимир Зеленський.

"Наша "Мрія" привезла в Україну 12 мільйонів масок, як для лікарень, так і для аптечних мереж. Також привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для наших медиків та понад 100 тисяч захисних костюмів п'ятого рівня захисту", - заявив тоді глава держави на злітній смузі.

Виявилося, що частина цього вантажу є гуманітарною, а частина - закуплена коштом комерційних структур.

Зокрема, літак доставив медтовари для торгових центрів популярного будівельного гіпермаркету, розповіла народна депутатка від фракції "Голоси" Кіра Рудик у своєму Facebook.

"Сьогодні (29 квітня) з'ясувалося, що цей літак доставив в Україну вантаж для пана Гереги, який дав можливість на цьому попіаритися президентові... Тепер пан Герега пише листи мерам міст і нардепам, щоб зверталися до нього по допомогу", - зазначається в публікації.

Фото: скрін поста facebook.com/kira.rudik

Також в мережі наведено відповідне фото - лист адрсовано голові КМДА Віталію Кличку від народного депутата Олександра Гереги.

"Шановний Віталію Володимировичу! Минулого тижня літак "Мрія" доставив до України велику партію медичних масок, окулярів, стерильних комбінезонів 5 ступеня захисту, а також інші товари протиепідемічного призначення. Всі вони мають європейський та український сертифікати якості. Коли буде замовлена велика партія, ціна буде менше (прайс товарів додається). Якщо буде ваша зацікавленість, то просимо вас звертатися з усіма питаннями до певних осіб в компанії "Епіцентр К", - йдеться в тексті.

Кличку пропонують купувати маски й медтовари для захисту від коронавірусу в популярному гіпермаркеті (Фото: facebook.com/kira.rudik)

В цьому гіпермаркеті захисний халат продають за ціною 800 гривень, дата виробництва 12 березня 2020, пише журналіст Андрій Дзіндзя на своїй Facebook-сторінці.

Маски одноразові пропонують купити за ціною 550 грн за 50 штук (по 11 грн за 1 штуку).

Фото: скрін поста facebook.com/dzindzia

В київському гіпермаркеті продають маски з Китаю, доставлені в Україну літаком "Мрія" (Фото: facebook.com/dzindzia)

Відео: У столичному магазині продають маски медичні товари для захисту від коронавірусу, які доставили з Китаю на борту "Мрії"

В Офісі президента України відреагували на ситуацію і розповіли, що політ "Мрії" в Китай оплачувався комерційними структурами.

"Все дуже просто, як і говорив президент, цей літак не оплачувався з державного бюджету. Він оплачувався комерційними структурами. Тому на цьому літаку, знову ж таки, як казав президент, був як гуманітарний вантаж, так і комерційний, який везли для продажу", - повідомив заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко в коментарі "Українській правді".

Чиновник додав, що гуманітарний вантаж везли для роздачі в лікарні та інші установи, де необхідна ця гуманітарка: "Тут немає жодного секрету. Там на цьому літаку був як гуманітарний, так і комерційний вантаж".

Раніше ми писали про те, що лікар-анестезіолог реанімаційного відділення розповів деталі лікування COVID-19 в Україні, а також про реалії, з якими стикається під час напруженої роботи.

Нагадаємо, що в Україні коронавірусом заразилися майже 2 тисячі медиків - у МОЗ зазначають, що причиною цього є зокрема недостатнє забезпечення персоналу необхідними засобами індивідуального захисту.