Доставайте теплые вещи: синоптики рассказали, где будет холоднее всего

Погода в Украине сегодня, 7 октября, будет прохладной, особенно в некоторых областях в центральной части, на севере и востоке. Осадков не ожидается.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В западных областях теплее всего будет в Закарпатской области (+17+19). Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой - +13+15. В Тернопольской, Волынской, Ровенской и Хмельницкой областях +12+14.

На севере без дождей. В Черниговской и Сумской областях синоптики ожидают +11+13.

В центральных областях наблюдается снижение температуры. В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской - +12+14. В Полтавской области +11+13.

На востоке без дождей. В Донецкой и Харьковской областях ожидается +12+14, в Луганской - +11+13.

На юге температура воздуха продолжает снижаться. В Запорожской, Николаевской и Херсонской областях +12+14, в Одесской - +13+15.

В оккупированном Крыму также ожидается снижение температуры. На полуострове будет +12+14.

В Киеве термометры покажут +11+13. При этом будет дуть южно-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Погода в Украине 7 октября (погодная карта: meteo.gov.ua)