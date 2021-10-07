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Діставайте теплі речі: синоптики розповіли, де буде найхолодніше

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Четвер 07 жовтня 2021 06:21
Діставайте теплі речі: синоптики розповіли, де буде найхолодніше Фото: погода в Україні 7 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

Погода в Україні сьогодні, 7 жовтня, буде прохолодною, особливо в деяких областях в центральній частині, на півночі та сході. Опадів не очікується.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У західних областях найтепліше буде в Закарпатській області (+17+19). У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій - +13+15. У Тернопільській, Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях +12+14.

На півночі без дощів. У Чернігівській та Сумській областях синоптики очікують +11+13.

У центральних областях спостерігається зниження температури. У Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській - +12+14. У Полтавській області +11 + 13.

На cході без дощів. У Донецькій і Харківській областях очікується +12+14, в Луганській - +11+13.

На півдні температура повітря продовжує знижуватися. У Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях +12+14, в Одеській - +13+15.

В окупованому Криму також очікується зниження температури. На півострові буде +12+14.

У Києві термометри покажуть +11+13. При цьому буде дути південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Діставайте теплі речі: синоптики розповіли, де буде найхолодніше

Погода в Україні 7 жовтня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадавши, помер Леонід Горбань - відомий український народний синоптик.

Раніше Леонід Горбань спрогнозував погоду на всю осінь.

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