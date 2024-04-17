Не досліджені у світі: українські полярники показали фото рідкісного кита

Чим унікальні кити

У районі станції "Академік Вернадський" їх можна побачити дуже нечасто, але науковці встановили, що північніше - в протоці Джерлаш є велике різноманіття морських ссавців. Зокрема, там найчастіше реєструють зустрічі з південними плавунами.

Саме тому цей район обрали для проведення досліджень за участі українського судна "Ноосфера".

Зокрема, з борту "Ноосфери" вели візуальні спостереження та виконували "акустичне тралення" - запис звуків китоподібних. Окремо пошук тварин здійснювали з моторного човна, який пересувався неподалік, але обстежував важкодоступні для великого судна бухти.

У перший же день роботи команді човна надзвичайно пощастило, адже вони помітили групу з 5 південних плавунів. Зустріч тривала кілька секунд, але біологи встигли зробити фото китів та передали інформацію про напрямок їхнього руху на "Ноосферу". Завдяки цьому з судна вдалося записати їхні звуки.

Для запису використовували спеціальну акустичну систему. Вона складається з:

акустичного рекордера, вмонтованого в обтічний корпус

троса довжиною 180 м

крила, яке тримає корпус з рекордером на фіксованій глибині

хвостовика, що запобігає надмірній вібрації

Така конструкція дозволяє робити якісні записи під час руху судна попри акустичні шуми, які воно створює.

Південні плавуни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Що отримали науковці

У результаті кількох сесій роботи рекордера біологи отримали понад чотирнадцять годин акустичних записів. Попередня оцінка деяких з них показала наявність звуків не лише плавунів, а також косаток і горбатих китів.

Але необхідний ще ретельний аналіз, який може виявити звуки інших морських ссавців.

Відомо, що акустичні дослідження на "Вернадському" виконуються з 2021 року. Зокрема, вчені записували різних морських ссавців з човнів, а також вели безперервні записи під час сезону розмноження тюленів Ведделла біля станції.

Завдяки таким дослідженням науковці зможуть покращити знання про морських ссавців, зокрема, їхні способи комунікації.

Українські полярники записали звуки рідкісних китів (фото: facebook.com/AntarcticCenter)