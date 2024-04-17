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Не исследованы в мире: украинские полярники показали фото редкого кита

Среда 17 апреля 2024 12:48
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Не исследованы в мире: украинские полярники показали фото редкого кита Полярники показали редких китов (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Татьяна Самарук

Украинским ученым удалось встретить редких китов и записать их звуки. Речь идет о южных плавунах - это один из наименее исследованных видов китов в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.

Чем уникальны киты

В районе станции "Академик Вернадский" их можно увидеть очень редко, но ученые установили, что севернее - в проливе Джерлаш большое разнообразие морских млекопитающих. В частности, там чаще всего регистрируют встречи с южными плавунами.

Именно поэтому этот район был выбран для проведения исследований с участием украинского судна "Ноосфера".

В частности, на борту "Ноосферы" вели визуальные наблюдения и выполняли "акустическое траление" - запись звуков китообразных. Отдельно поиск животных осуществляли с моторной лодки, которая передвигалась неподалеку, но обследовала труднодоступные для большого судна бухты.

В первый же день работы команде лодки очень повезло, ведь они заметили группу из 5 южных плавунов. Встреча продолжалась несколько секунд, но биологи успели сделать фото китов и передали информацию о направлении движения на "Ноосферу". Благодаря этому судно удалось записать их звуки.

Для записи использовали специальную акустическую систему. Она состоит из:

  • акустического рекордера, вмонтированного в обтекаемый корпус
  • троса длиной 180 м
  • крылья, которые держит корпус с рекордером на фиксированной глубине
  • хвостовика, предотвращающего чрезмерную вибрацию

Такая конструкция позволяет делать качественные записи при движении судна, несмотря на акустические шумы, которые оно создает.

Не исследованы в мире: украинские полярники показали фото редкого китаНе исследованы в мире: украинские полярники показали фото редкого китаЮжные плавуны (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Что получили ученые

В результате нескольких сессий работы рекордера биологи получили более четырнадцати часов акустических записей. Предварительная оценка некоторых из них показала наличие звуков не только плавунов, но и косаток и горбатых китов.

Но необходим еще тщательный анализ, который может обнаружить звуки других морских млекопитающих.

Известно, что акустические исследования на "Вернадском" выполняются с 2021 года. В частности, ученые записывали разных морских млекопитающих с лодок, а также вели непрерывные записи во время сезона размножения тюленей Ведделла у станции.

Благодаря таким исследованиям ученые смогут улучшить знания о морских млекопитающих, в частности, их способы коммуникации.

Не исследованы в мире: украинские полярники показали фото редкого китаНе исследованы в мире: украинские полярники показали фото редкого китаНе исследованы в мире: украинские полярники показали фото редкого китаНе исследованы в мире: украинские полярники показали фото редкого китаНе исследованы в мире: украинские полярники показали фото редкого кита

Украинские полярники записали звуки редких китов (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Раньше полярники показывали "луна-парк", из которого трудно выйти.

Также мы писали о животных, которые выходят из воды только для создания семьи.

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Академик Вернадский Станция Вернадского Полярники Кит
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