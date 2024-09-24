Сенсація в світі музики! Знайдено втрачений твір Моцарта, який він написав в дитинстві

Що відомо про втрачений твір Моцарта

Дослідники з Лейпцига у Німеччині нещодавно знайшли раніше невідомий музичний твір, написаний Вольфгангом Амадеєм Моцартом. Рукопис датований 1780 роком і складається з 7 мініатюрних частин для струнного тріо (2 скрипки та бас (або віолончель). Загальна тривалість - 12 хвилин.

Ця знахідка збігається зі списком композицій, залишених батьком Моцарта, але це перша з "втрачених робіт" музиканта, яку вдалося знайти. Вважається, що це копія оригінального твору Моцарта, написаного у підлітковому віці, приблизно з 10 до 13 років.

Твір називається "Дуже маленька нічна музика" (Ganz kleine Nachtmusik) і його вже було додано до каталогу Köchel, офіційного списку творів Моцарта.

Найближчим часом композицію планують зіграти у Лейпцизькій опері, щоб вшанувати відкриття твору, який був створений понад два століття тому.

Що варти пам'ятати про Моцарта

Вольфганг Амадей Моцарт народився 27 січня 1756 року в Зальцбурзі, Австрія. Його батько Леопольд був також видатним композитором і навчав усіх своїх дітей музиці. Вольфганг з дитинства виявляв неймовірний талант до композиторської творчості й свої перші пісні створив у 5-річному віці.

Його здібності перевершили навички батька ще до того, як він став дорослим і до 12 років він почав писати вже повні опери. У 1773 році Моцарт став придворним музикантом і до 1775 року він написав п'ять скрипкових концертів.

Найвідоміші свої опери, такі як "Весілля Фігаро", "Чарівна флейта", знаменита симфонія № 41 ("Симфонія Юпітера") композитор створив у пізні роки життя.

Життя геніального музиканта було дуже коротким - він раптово і загадково помер 5 грудня 1791 року, у віці 35 років.