ua ru
Вт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У давній Біблії з Ватикану знайшли ще один розділ: рукопис приховував інший текст

Новость на русском →
Вівторок 23 травня 2023 20:57
У давній Біблії з Ватикану знайшли ще один розділ: рукопис приховував інший текст У Стародавній Біблії виявили зовсім новий розділ (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Історики знайшли стару версію розділу Біблії, який був прихований під іншою частиною тексту понад 1500 років. Знайти ці сторінки вдалося за допомогою ультрафіолетового світла в рукописі, що зберігається у бібліотеці Ватикану.

Про це повідомляється в Business Insider.

Як розповів історик з Австрійської академії наук Григорій Кессель, він використав ультрафіолетове світло та побачив попередній текст під трьома шарами слів, написаних на палімпсесті. Це тип стародавнього рукопису, на якому люди писали поверх інших слів, але при цьому часто залишали сліди оригінального написання.

У давнину палімпсести використовували через дефіцит пергаменту. Слова писали до того часу, поки кілька шарів не покривали приховані слова під ним.

За словами Кесселя, текст, який він виявив, є невідомою версією глави 12 у Книзі Матвія, яка спочатку була частиною старосирійських перекладів Біблії приблизно 1500 років тому.

У давній Біблії з Ватикану знайшли ще один розділ: рукопис приховував інший текст

Фрагмент сирійського перекладу Нового Завіту в ультрафіолетовому світлі. Фото: Бібліотека Ватикану.

Цей рукопис пропонує дослідникам "унікальний шлях" для розуміння ранніх етапів текстової еволюції Біблії та показує деякі відмінності від сучасних перекладів тексту.

Знайдена сторінка містить розділи з 11 по 12 Матвій, у яких деталей значно більше, ніж в існуючому сучасному тексті Євангелія. І це єдино відомий фрагмент четвертого рукопису, який свідчить про давньосірійську версію.

Щобільше, навіть сучасні цитати в Євангелії від Матвія, у 12 розділі, дещо відрізняються від більш раннього написання.

До речі, вчені з Ватикану заявили, що код да Вінчі існує насправді - на картинах було знайдено апокаліптичні послання.

А також ми писали, що єгиптолог став жертвою "прокляття мумій" після відкриття гробниць.

Читайте РБК-Україна в Google News
Библия историк вчені находка