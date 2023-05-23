У давній Біблії з Ватикану знайшли ще один розділ: рукопис приховував інший текст

Історики знайшли стару версію розділу Біблії, який був прихований під іншою частиною тексту понад 1500 років. Знайти ці сторінки вдалося за допомогою ультрафіолетового світла в рукописі, що зберігається у бібліотеці Ватикану.

Про це повідомляється в Business Insider.

Як розповів історик з Австрійської академії наук Григорій Кессель, він використав ультрафіолетове світло та побачив попередній текст під трьома шарами слів, написаних на палімпсесті. Це тип стародавнього рукопису, на якому люди писали поверх інших слів, але при цьому часто залишали сліди оригінального написання.

У давнину палімпсести використовували через дефіцит пергаменту. Слова писали до того часу, поки кілька шарів не покривали приховані слова під ним.

За словами Кесселя, текст, який він виявив, є невідомою версією глави 12 у Книзі Матвія, яка спочатку була частиною старосирійських перекладів Біблії приблизно 1500 років тому.

Фрагмент сирійського перекладу Нового Завіту в ультрафіолетовому світлі. Фото: Бібліотека Ватикану.

Цей рукопис пропонує дослідникам "унікальний шлях" для розуміння ранніх етапів текстової еволюції Біблії та показує деякі відмінності від сучасних перекладів тексту.

Знайдена сторінка містить розділи з 11 по 12 Матвій, у яких деталей значно більше, ніж в існуючому сучасному тексті Євангелія. І це єдино відомий фрагмент четвертого рукопису, який свідчить про давньосірійську версію.

Щобільше, навіть сучасні цитати в Євангелії від Матвія, у 12 розділі, дещо відрізняються від більш раннього написання.