Дослідники з'ясували, як втрата всього 40-30 хвилин сну впливає на здоров'я дітей

Дослідники відзначають, що про вплив поганого сну на якість життя, пов'язане зі здоров'ям у дітей відомо мало, тому вони поставили за мету визначити вплив індукованої помірної депривації сну на стан дитини, яка не має серйозних проблем зі сном.

Метод проведення дослідження

У 100 дітей віком від 8 до 12 років, які брали участь у дослідженні, чергувалися тижні обмеженого та тривалого сну з тижневою перервою.

У них змінили час, коли лягати спати - або на годину пізніше, ніж зазвичай, або на годину раніше. А ось час прокидання був такий самий.

Потім дослідники попросили батьків та дітей оцінити якість життя, пов'язане зі здоров'ям, за допомогою різних опитувальників.

Що показали результати

За словами Х'юстонського методиста, експерта зі сну і пульмонолога доктора Філіпа Піртла, з'ясувалося, що недосип, навіть всього на тиждень, може знизити якість життя, що сприймається, пов'язане зі здоров'ям у дитини.

Так, зафіксували значний негативний вплив на фізичний стан дітей, що сприймається, а також на здатність шкільного навчання.

Такий ефект спостерігався при скороченні сну навіть на 39 хвилин. Крім того, з'ясувалося, що самопочуття погіршувалося при обмеженнях сну у дітей і всього на пів години.

"Тривожний дзвіночок" та як допомогти дітям спати краще

Заступник директора Центру поступального сну та циркадних наук у системі охорони здоров'я Університету Майамі доктор Азізі Сейшас зазначив, що це "тривожний дзвінок для батьків" щодо необхідності серйозного ставлення до сну як для своїх дітей, так і для себе, передає HealthLine.

Він додав, що позитивно чи негативно впливати на сон можуть такі різні компоненти здорового способу життя - від вибору продуктів харчування до фізичних вправ, соціальної активності.

Сейшас радить батькам встановити та підтримувати регулярний час для сну, який забезпечить достатню кількість відпочинку для мозку і тіла дітей, що розвивається.