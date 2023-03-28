Исследователи выяснили, как потеря всего 40-30 минут сна влияет на здоровье детей

Исследователи отмечают, что о влиянии плохого сна на качество жизни, связанное со здоровьем у детей известно мало, поэтому они задались целью определить влияние индуцированной умеренной депривации сна на состояние ребенка, не имеющего серьезных проблем со сном.

Метод проведения исследования

У 100 детей в возрасте от 8 до 12 лет, участвовавших в исследовании, чередовались недели ограниченного и продолжительного сна с недельным перерывом.

У них изменили время, когда пора ложиться спать - либо на один час позже обычного, либо на час раньше. А вот время пробуждения было одинаковое.

Затем исследователи попросили родителей и детей оценить качество жизни, связанное со здоровьем, с помощью различных опросников.

Что показали результаты

По словам Хьюстонского методиста, эксперта по сну и пульмонолога доктора Филипа Пиртла, выяснилось, что недосып, даже всего на неделю, может снизить воспринимаемое качество жизни, связанное со здоровьем у ребенка.

Так, зафиксировали значительное негативное влияние на воспринимаемое физическое состояние детей, а также на способность школьной учебы.

Подобный эффект наблюдался при сокращении сна даже на 39 минут. Кроме того выяснилось, что самочувствие ухудшалось при ограничениях сна у детей и всего на полчаса.

"Тревожный звоночек" и как помочь детям спать лучше

Заместитель директора Центра поступательного сна и циркадных наук в системе здравоохранения Университета Майами доктор Азизи Сейшас отметил, что это "тревожный звонок для родителей" относительно необходимости серьезного отношения ко сну как для своих детей, так и для себя, передает HealthLine.

Он добавил, что положительно или отрицательно влиять сон могут такие различные компоненты здорового образа жизни - от выбора продуктов питания до физических упражнений, социальной активности.

Сейшас советует родителям установить и поддерживать регулярное время для сна, которое обеспечит достаточное количество отдыха для развивающегося мозга и тела детей.