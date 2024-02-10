"Бази з даними просто злили". Юрист зробив важливу заяву про кабінет призовника

Як може працювати електронний реєстр

Експерт каже, що наразі складно зробити глобальні прогнози, оскільки норми в самому законопроєкті ще не синхронізовані між собою.

Проте наразі можна зробити висновок, що з моменту набрання чинності закону, у військовозобов'язаних буде 60 днів, щоб зареєструватися в електронному кабінеті.

"Коли запустять офіційний реєстр, повинна бути належна комунікація. До всіх громадян повинні донести інформацію. Як мінімум, на сайті Верховної Ради та профільних міністерств повинно бути відображено, що є такий реєстр", - пояснює юрист.

Ідентифікація особи може відбуватися за допомогою КЕП (кваліфіковані електронні підписи - ред.), Дія.Підпису чи можна піти в ЦНАП, де вам створять кабінет.

Ігнорування реєстрації можна вважати порушенням Закону "Про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, військовий обов'язок і військову службу". За це наразі передбачено штраф.

Проте, наголошує юрист, варто враховувати й фактори, на які людина не могла вплинути. Наприклад, відсутність світла чи інтернету.

"Претензії" до електронного реєстру

Сергій Савинський каже, що є питання до того, хто буде розпорядником цих даних і чи не будуть вони передані третім особам.

"Коли відбувалася націоналізація ПриватБанку, перед цим велику кількість клієнтських баз просто "злили". Коли телефонують і щось пропонують, це в основному бази клієнтів ПриватБанку. Тож до реєстру буде велика кількість питань, але це досить цікавий досвід", - вважає фахівець.

Він також пригадує, що в перші дні повномасштабної війни ходили чутки про те, що у військкоматах на тих територіях, де наступали росіяни, масово палили документи військовозобов'язаних, щоб окупанти не отримали доступ.

"Коли з'явиться реєстр, уся інформація буде в одному місці, тому будемо дивитися, як це буде відбуватися", - підсумовує юрист.