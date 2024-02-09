Сільський голова може вручати повістки? Юрист зробив важливу заяву
В Україні вже давно побутує думка, що мобілізація в селах триває інтенсивніше, ніж у містах. Новий законопроєкт про мобілізацію дещо змінив позиції сільських, селищних і міських рад у питанні вручення повісток. Фахівці з права називають це "грою слів".
Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповів юрист Сергій Савинський.
Вручення повісток у сільських і міських радах
Юрист розповідає, що раніше в законодавстві було відображено, що селищні та інші ради сприяють проведенню призову та веденню військового обліку, а зараз вони забезпечують цей процес.
"Очевидно, що тепер вони здійснюють більший вплив. Своєю чергою в законодавстві не прописано, що сільський голова виписує та роздає повістки. Такого не передбачено", - пояснює Савинський.
Він додає, що згідно з новим законопроєктом вручення повісток у місцевих органах самоврядування повинен відбуватися так:
- ТЦК надсилають списки по територіальних громадах
- органи самоврядування підтверджують чи спростовують, що в їхньому населеному пункті проживають певні особи
- якщо особа живе за адресою, працівник ради з поліцейським і працівником ТЦК їдуть за вказаною адресою та вручають повістку
"Фактично це й так відбувається. Працівники сільських, селищних і міських рад будуть забезпечувати облік, щоб чітко визначити, хто з військовозобов'язаних проживає за фактичною адресою. Можливо, це трохи змінить свою форму виконання", - каже юрист.
Важливо: ця норма законопроєкту не дає очільникам місцевих рад права роздавати повістки.
Якщо військовозобов'язаний нещодавно переїхав до населеного пункту, він повинен протягом семи днів стати на облік у місцевому ТЦК. Про це також ідеться в новому законопроєкті.
У зворотному випадку це буде вважатися порушенням правил військового обліку. Тоді до порушника застосовують штраф розміром 850 гривень.
Раніше ми розповідали, що буде за ухилення від мобілізації відповідно до нового законопроєкту.
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