"Базы с данными просто слили". Юрист сделал важное заявление о кабинете призывника

Как может работать электронный реестр

Эксперт говорит, что пока сложно сделать глобальные прогнозы, поскольку нормы в самом законопроекте еще не синхронизированы между собой.

Однако сейчас можно сделать вывод, что с момента вступления закона в силу, у военнообязанных будет 60 дней, чтобы зарегистрироваться в электронном кабинете.

"Когда запустят официальный реестр, должна быть надлежащая коммуникация. До всех граждан должны донести информацию. Как минимум, на сайте Верховной Рады и профильных министерств должно быть отображено, что есть такой реестр", - объясняет юрист.

Идентификация личности может происходить с помощью КЭП (квалифицированные электронные подписи - ред.), "Дія.Підпису" или можно пойти в ЦОАУ, где вам создадут кабинет.

Игнорирование регистрации можно считать нарушением Закона "О мобилизации, мобилизационной подготовке, воинской обязанности и военной службе". За это предусмотрен штраф.

Однако, отмечает юрист, следует учитывать и факторы, на которые человек не мог повлиять. К примеру, отсутствие света или интернета.

"Претензии" к электронному реестру

Сергей Савинский говорит, что есть вопросы к тому, кто будет распорядителем этих данных и не будут ли они переданы третьим лицам.

"Когда происходила национализация ПриватБанка, перед этим большое количество клиентских баз просто "слили". Когда звонят по телефону и что-то предлагают, это в основном базы клиентов ПриватБанка. Поэтому к реестру будет большое количество вопросов, но это достаточно интересный опыт", - считает специалист.

Он также напоминает, что в первые дни полномасштабной войны ходили слухи о том, что в военкоматах на тех территориях, где наступали россияне, массово сжигали документы военнообязанных, чтобы оккупанты не получили доступ.

"Когда появится реестр, вся информация будет в одном месте, поэтому будем смотреть, как это будет происходить", - заключает юрист.