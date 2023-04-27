Досить купувати в магазині! Сир із трьох літрів молока та ложки солі

Найсмачніший сир тепер можна не купувати у магазині. Ви можете приготувати його вдома, а процес не складе вам зусиль і багато часу. Результат вас потішить! Потрібно лише три літри молока та ложка солі.

Для сиру вам знадобляться

3 літри молока

6 столових ложок оцту (або лимонний сік)

Одна столова ложка солі

Спеції – базилік, зелень, сушені томати.

Як приготувати сир вдома?

У каструлі доведіть три літри молока майже до кипіння. Візьміть 6 столових ложок оцту і три столові ложки води, змішати їх і вилийте в молоко. Можна брати лимонний сік замість оцту. Можете додати туди ж спеції.

Як тільки з'явилася сироватка, а сир збереться в грудку, викладіть на сито з марлею у два шари. Покладіть під невеликий прес та дочекайтеся охолодження продукту. Тепер можна насолоджуватися смаком. Смачного.

Рецепт сиру з молока та солі (фото: Тамара Проскурня)