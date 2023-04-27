Хватит покупать в магазине! Сыр из трех литров молока и ложки соли
Вкуснейший сыр теперь можно не покупать в магазине. Вы можете приготовить его дома, а процесс не составит вам усилий и много времени. Результат вас порадует! Нужно всего лишь три литра молока и ложка соли.
Рецепт вкуснейшего продукта опубликовала на странице Facebook "Смаколик.юа" Тамара Проскурня.
Для сыра вам понадобятся
- 3 литра молока
- 6 столовых ложек уксуса (или лимонного сока)
- Одна столовая ложка соли
- Специи - базилик, зелень, сушеные томаты
Как приготовить сыр дома
В кастрюле доведите три литра молока почти до кипения. Возьмите 6 столовых ложек уксуса и три столовых ложки воды, смешать их и вылейте в молоко. Можно брать лимонный сок вместо уксуса. Можете добавить туда же специи.
Как только появилась сыворотка, а сыр соберется в комок, выложите на сито с марлей в два слоя. Положить под небольшой пресс и дождитесь охлаждения продукта. Теперь можно наслаждаться вкусом. Приятного аппетита.
Рецепт сыра из молока и соли (фото: Тамара Проскурня)
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