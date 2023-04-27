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Хватит покупать в магазине! Сыр из трех литров молока и ложки соли

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Четверг 27 апреля 2023 08:37
Хватит покупать в магазине! Сыр из трех литров молока и ложки соли Рецепт домашнего сыра из молока и соли (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Вкуснейший сыр теперь можно не покупать в магазине. Вы можете приготовить его дома, а процесс не составит вам усилий и много времени. Результат вас порадует! Нужно всего лишь три литра молока и ложка соли.

Рецепт вкуснейшего продукта опубликовала на странице Facebook "Смаколик.юа" Тамара Проскурня.

Для сыра вам понадобятся

  • 3 литра молока
  • 6 столовых ложек уксуса (или лимонного сока)
  • Одна столовая ложка соли
  • Специи - базилик, зелень, сушеные томаты

Как приготовить сыр дома

В кастрюле доведите три литра молока почти до кипения. Возьмите 6 столовых ложек уксуса и три столовых ложки воды, смешать их и вылейте в молоко. Можно брать лимонный сок вместо уксуса. Можете добавить туда же специи.

Как только появилась сыворотка, а сыр соберется в комок, выложите на сито с марлей в два слоя. Положить под небольшой пресс и дождитесь охлаждения продукта. Теперь можно наслаждаться вкусом. Приятного аппетита.

Хватит покупать в магазине! Сыр из трех литров молока и ложки солиХватит покупать в магазине! Сыр из трех литров молока и ложки солиРецепт сыра из молока и соли (фото: Тамара Проскурня)

Напомним, что Клопотенко представил рецепт потрясающих оладий.

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