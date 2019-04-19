Дорвался мужик: экс-участница Холостяка рассказала шокирующую правду о Добрынине

Экс-участница шоу Холостяк Рамина Есхакзай сообщила, что она думает о Никите Добрынине, а также рассказала некоторые интересные факты о главном герое. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Люкс ФМ".

В первую очередь, девушка отметила, что информация, которую дает людям проект Холостяк о героях, не совсем соответствует действительности, поскольку большую роль играет монтаж и смысл порой меняется.

"Ты дружишь с девочками, общаешься с ними, а потом на монтаже кто-то над тобой смеется или считает тебя дурочкой, и ты начинаешь злиться на этих людей. Сейчас я понимаю, что возможно девочки и не говорили эти фразы. Есть 24 участницы, у каждой должен быть запоминающийся образ, если все будут хорошими и наивными, это будет никому неинтересно", - рассказала Рамина.

Скриншот: (YouTube/Люкс ФМ)

Кроме того, как оказалось, свидания организовывают редактора. Никто не говорит, как себя вести, а сценарий отсутствует. Если девушки хотят обсудить какую-то проблему - для этого есть психолог. С родителями или друзьями общаться на тему проекта запрещено, иначе могут оштрафовать на 100 тысяч гривен.

Также Рамина отметила, что Никита Добрынин вызвал у нее неоднозначное впечатление: "Я просто знаю, что он целовался со всеми девочками на проекте. Мне кажется, что дорвался очень сильно мужик. Не стоило так. Тоже ходили слухи, что он гей. Я не знаю, это правда или нет. Я с ним лично не знакома", - сообщила Эсхакзай.

Фото: (YouTube/Люкс ФМ)

Напомним, что ранее самая яркая участница проекта рассказала о Никите.

Ранее на шоу Холостяк-9 между Олей и Наташей произошел серьезный конфликт.

Также сообщалось о том, что Никита Добрынин отреагировал на критикубывшей участницы проекта Дины.