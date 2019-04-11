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Холостяк 2019: Добрынин отразил гневные нападки экс-участницы

STYLERЖизнь    11.04.2019 - 22:11
Холостяк 2019: Добрынин отразил гневные нападки экс-участницы
Фото: facebook.com nikitadobrynin

Никита Добрынин отреагировал на критику бывшей участницы проекта

Холостяк 9 на прошлой неделе покинула 22-летняя магистр из Одессы и помощник депутата Дина. После небольшой паузы она рассказала Фактам, что произошло между ней и Никитой Добрыниным на проекте и почему она не захотела проявить инициативу.

По ее мнению, Холостяк просто хотел потешить свое самолюбие. Добрынин отреагировал на это высказывание на своей странице в Instagram.

Холостяк заявил, что он не будет всем мил. Он также отметил, что с Диной у них была просто дружба и он рад, что после проекта многие девушки себя достойно ведут.

 

Скриншот: instagram.com/nikitadobrynin

Напомним, что Холостяк 9 в конце пятой серии закончился непредвиденной развязкой. После пятой серии в проекте остались девять девушек из десяти, поскольку Добрынин решил оставить всех девушек.

Ранее сообщалось о том, что другая участница шоу Юлия рассказала, что думает относительно Никиты Добрынина и с какими мыслями она покидала проект.

Мы также писали о том, что в жизни главного холостяка Украины произошли внезапные изменения. Добрынин сменил место жительства и показал поклонникам свое новое жилье в Киеве. К слову в новой квартире нет еще всей мебели, поэтому Холостяк попросил у своих друзей контакты тех, кто делает красивую мебель и вещи для дома.

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