Дорвався мужик: екс-учасниця Холостяка розповіла шокуючу правду про Добриніна

Екс-учасниця шоу "Холостяк" Раміна Есхакзай повідомила, що вона думає про Микиту Добриніна, а також розповіла про деякі цікаві факти з життя головного героя. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

В першу чергу, дівчина зазначила, що інформація, яку дає людям проект Холостяк про героїв, не зовсім відповідає дійсності, оскільки велику роль відіграє монтаж і сенс часом змінюється.

"Ти дружиш з дівчатами, спілкуєшся з ними, а потім на монтажі хтось над тобою сміється або вважає тебе дурепою, і ти починаєш злитися на цих людей. Зараз я розумію, що можливо вони і не говорили ці фрази. Є 24 учасниці, у кожної повинен бути образ, що запам'ятовується, якщо всі будуть хорошими та наївними, це не буде нікому цікаво", - розповіла Раміна.

Скріншот: (YouTube/Люкс ФМ)

Крім того, як виявилося, побачення організовують редактора. Ніхто не говорить, як себе вести, а сценарій відсутній. Якщо дівчата хочуть обговорити якусь проблему - для цього є психолог. З батьками або друзями спілкуватися на тему проекту заборонено, інакше можуть оштрафувати на 100 тисяч гривень.

Також Раміна зазначила, що Микита Добринін викликав у неї неоднозначне враження: "Я просто знаю, що він цілувався з усіма дівчатами на проекті. Мені здається, що дорвався дуже сильно мужик. Не варто було так. Теж ходили чутки, що він гей. Я не знаю, це правда чи ні. Я з ним особисто не знайома", - повідомила Эсхакзай.

Фото: (YouTube/Люкс ФМ)

Нагадаємо, що раніше найяскравіша учасниця проекту розповіла про Микиту.

Раніше на шоу Холостяк-9 між Олею і Наташею стався серйозний конфлікт.

Також повідомлялося про те, що Микита Добринін відреагував на критику колишньої учасниці проекту Діни.