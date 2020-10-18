Дорожным движением в Киеве будет управлять искусственный интеллект: что известно

В Украине решать проблему с пробками на дорогах будут при помощи системы на базе искусственного интеллекта, которая станет управлять трафиком. Новшество хотят применить в Киеве, и для этих целей закупят программу по подсчету и анализу поведения авто при помощи ИИ.

Система будет управлять светофорами и анализировать пробки. Об этом рассказал киевский активист Сергей Пасюта в своем Facebook.

Тендеры на закупку оборудования - самой программы, 19 видеокамер и системы обработки и хранения информации - уже появились на сайте Prozorro.

Что будет делать новая система

подсчитывать в любую погоду и время суток 24/7 в автоматическом режиме количество транспорта на дорогах в любые стороны, в том числе в "пробке", "тянучке", при проезде разграничительной линии или в случае отсутствия такой линии. Одна камера способна уследить за 40 авто. Допустимая ошибка:

выявлять и характеризовать автомобили по марке, модели, поколению, цвету кузова, по промежутку времени, адресу, источнику данных. Допустимая ошибка:

различать общественный транспорт (прежде всего троллейбусы и автобусы) и автоматически давать необходимую команду аппаратному комплексу, который контролирует переключение цвета на светофоре;

обеспечивать возможность просмотра полученных данных и поиска по указанным параметрам. В частности: просмотр и экспорт таблицы со всеми определенными характеристиками, указанием времени и места фиксации, ссылками на файл-источник с видео (короткий видеоролик, включающий 10 секунд до и после момента фиксации), в таблицу добавляется фото объекта;

обеспечивать возможность управления задачами обработки данных, их просмотра и анализа, формирования необходимых аналитических отчетов, таблиц, графических иллюстраций и т.д.;

анализировать видео потоки с разных типов камер с их качественными характеристиками (локация, угол обзора, тип картинки, размер картинки, количество кадров в секунду, тип потока передачи кадров и т.д.), а также предоставлять возможность изменять или добавлять потоки, камеры, локации и т.д.

Ранее мы писали о том, что в Украине водителям-нарушителям усложнят жизнь, и в МВД рассказали о грядущих новшествах.

Напомним также, что в Раде взялись за штрафы для автомобилистов и подготовили новый законопроект.